Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал Фёдора Достоевского

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума процитировал русского писателя Фёдора Достоевского.

«Необходимо придерживаться курса на зелёное развитие во имя построения прекрасного дома, где царит гармония человека и природы. Как сказал знаменитый русский писатель Достоевский, красота спасёт мир», — заявил Си Цзиньпин.

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