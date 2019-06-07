Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал Фёдора Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума процитировал русского писателя Фёдора Достоевского.

«Необходимо придерживаться курса на зелёное развитие во имя построения прекрасного дома, где царит гармония человека и природы. Как сказал знаменитый русский писатель Достоевский, красота спасёт мир», — заявил Си Цзиньпин.

RT ведёт прямую трансляцию.