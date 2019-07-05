Путин пересказал наказ Папы Римского священникам про Достоевского

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Президент России Владимир Путин пересказал с разрешения понтифика наставление Папы Римского Франциска: без книг классика русской литературы Фёдора Достоевского нельзя быть настоящим священником.
Путин пересказал наказ Папы Римского священникам про Достоевского
  • РИА Новости

На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме Путин обратил внимание на слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о русской литературе.

«Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», — приводит РИА Новости слова Путина.

Президент также отметил, что понтифик даёт наказ священникам относительно книг Достоевского.

«Я, — говорит, — говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником», — сказал Путин.

Встреча Путина и Папы Римского состоялась в Ватикане 4 июля.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал Фёдора Достоевского.

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