Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений русских классиков — Льва Толстого и Фёдора Достоевского.

«Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства в Москве», — приводит РИА Новости слова южнокорейского президента.

Он отметил, что Южная Корея и Россия являются партнёрами и союзниками.

Ранее Мун Чжэ Ин выступил на пленарном заседании Государственной думы.

Также он намерен посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики.