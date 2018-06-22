Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений русских классиков — Льва Толстого и Фёдора Достоевского.
Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию
  • ©KIM HONG-JI
  • Reuters

«Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства в Москве», — приводит РИА Новости слова южнокорейского президента.

Он отметил, что Южная Корея и Россия являются партнёрами и союзниками.

Ранее Мун Чжэ Ин выступил на пленарном заседании Государственной думы

Также он намерен посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики

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