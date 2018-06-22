Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию
- ©KIM HONG-JI
- Reuters
«Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства в Москве», — приводит РИА Новости слова южнокорейского президента.
Он отметил, что Южная Корея и Россия являются партнёрами и союзниками.
Ранее Мун Чжэ Ин выступил на пленарном заседании Государственной думы.
Также он намерен посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики.