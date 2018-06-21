«Нужна поддержка России»: что обсудят на переговорах Владимир Путин и президент Южной Кореи

В Москву 21 июня с государственным визитом прибывает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он намерен выступить на пленарном заседании Государственной думы, провести переговоры с Владимиром Путиным и посетить матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики. Предполагается, что на встрече российского и южнокорейского лидеров будут обсуждаться инфраструктурные проекты, которые позволят соединить север и юг Корейского полуострова, — строительство газопровода и железной дороги, вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также итоги саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. О перспективах диалога на высшем уровне — в материале RT.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибывает в Россию с трёхдневным государственным визитом. 21 июня он выступит на пленарном заседании Государственной думы, а 22 июня проведёт переговоры на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным.

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Планируется подписание ряда двусторонних соглашений и обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества: экономического, политического и гуманитарного.

Кроме того, по официальным данным, президенты обменяются мнениями об обстановке на Корейском полуострове. 12 июня состоялась историческая встреча американского и северокорейского лидеров — Дональда Трампа и Ким Чен Ына — в Сингапуре. Владимир Путин станет первым иностранным лидером, с которым президент Южной Кореи обсудит тет-а-тет дальнейшее развитие ситуации.

Завершится визит Мун Чжэ Ина 23 июня в Ростове-на-Дону, где он посетит футбольный матч ЧМ-2018 между командами Республики Корея и Мексики. На спортивном празднике в России уже побывали президенты Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Южной Осетии, Узбекистана, Азербайджана, Португалии, Сенегала, Боливии, Ливана, Руанды, а также премьер-министр Армении, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и избранный президент Парагвая Мария Абдо Бенитес. Приезжал в Москву на ЧМ-2018 и провёл переговоры с российским президентом и формальный глава КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам.

Ким Ён Нам и Владимир Путин

© Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS

Северное направление

С 2015 года лидеры Республики Корея — постоянные гости Восточного экономического форума во Владивостоке. Однако все эти визиты носили рабочий характер. Как отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, последний раз южнокорейский лидер — это был президент Ли Мён Бак — посещал Москву в 2008 году, но и тогда уровень визита по протоколу был ниже — не государственный, а официальный.

«Согласно принятым правилам, за нынешним визитом должен последовать ответный визит Владимира Путина в Сеул», — подчеркнул Евгений Ким в беседе с RT.

По словам доцента СПбГУ Ирины Ланцовой, сейчас Мун Чжэ Ин проводит так называемую новую северную политику, которая направлена в том числе и на Россию.

«Поэтому он стремится наполнить новым содержимым те договорённости, которые были достигнуты ранее», — отметила Ланцова в интервью RT.

Так, эксперты отмечают, что ряд перспективных проектов, о которых говорили много лет назад, в том числе строительство транскорейского газопровода из России в Южную Корею и железной дороги, соединяющей Корейский полуостров и Транссиб через территорию КНДР, так и не были реализованы.

Транс-Сибирская железная дорога

© Ilya Naymushin / Reuters

В интервью ТАСС накануне визита в Россию Мун Чжэ Ин назвал приоритетными сферами двустороннего сотрудничества железнодорожное строительство, газ, электроэнергетику, строительство портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, рыболовство и судостроение.

Потенциал отношений

Дипломатические отношения между Россией и Республикой Корея были установлены в 1991 году (в советский период Москва признавала из двух корейских государств только КНДР).И с тех пор отношения между двумя странами развиваются динамично.

Южная Корея — одна из немногих союзников НАТО, которые не ввели никаких санкций против России после присоединения Крыма в 2014 году. Более того, между двумя странами действует безвизовый режим.

«Есть куда развиваться, — считает Ланцова. — Проблема российско-южнокорейских отношений в том, что на встречах лидеров всегда идут заявления о стратегическом партнёрстве, а наполняемость таких заявлений не очень велика».

Внешнеторговый оборот между Россией и Южной Кореей увеличился в 2017 году на 27,33%, составив $19,27 млрд. Доли стран во внешней торговле находятся на уровне 3—3,5%. Из России экспортируются преимущественно минеральные продукты, продовольствие и сельхозсырье. Импортируются из Южной Кореи в основном оборудование, продукция автопрома и химической промышленности. В России работают также сборочные автомобильные заводы компании Hyundai в Таганроге и Санкт-Петербурге, крупнейшее в Европе производство электроники LG Electronics в Подмосковье, завод бытовой техники Samsung в Калуге.

В рамках визита Мун Чжэ Ина в Москву 22 июня состоится Российско-корейский бизнес-форум, на котором встретятся представители деловых кругов двух стран.

«В Южной Корее хватает своих экономических проблем, а если американцы позволяют себе вести себя жёстко с Европой, то могут и за корейцев взяться. Поэтому Сеулу нужны новые возможности, для того чтобы развивать свою экономику», — отмечает Евгений Ким.

Локомотивом развития и для Дальнего Востока России, и для Республики Корея, по мнению эксперта, может быть возвращение к планам строительства газопровода и железной дороги через Корейский полуостров, а также к проекту переброски электроэнергии из России. Ранее российский дипломат и востоковед, чрезвычайный и полномочный посланник, профессор кафедры МГИМО (У) Георгий Толорая сообщил в беседе с RT, что строительство газопровода из России в Южную Корею будет обсуждаться на переговорах Путина и Мун Чжэ Ина 22 июня.

Как отмечает Евгений Ким, эти проекты могут заинтересовать и другие страны. Так, строительство железной дороги поможет перебрасывать в Европу не только южнокорейские товары, но и (в перспективе) японские, подчеркнул эксперт.

«Принципиально нужно будет решить вопрос, готова ли Южная Корея, в которой гуляет много свободного капитала, вкладываться в развитие инфраструктуры», — отмечает Ким.

По словам эксперта, ранее действовавшая в Республике Корея политика существенно ограничивала активность на этом направлении. В частности, Россия могла бы быть заинтересована в создании мощностей для рыбной промышленности, судостроения, строительства дорог, считает эксперт.

«Если ранее существовавшие негласные запреты южнокорейцы снимут, то это даст толчок развитию Дальнего Востока», — полагает Евгений Ким.

«Общая цель»

«Несомненно, что ядерная программа Северной Кореи и возможности денуклеаризации полуострова будут обсуждаться на этой встрече, — заявила Ланцова. — Возможно, за закрытыми дверями будут обсуждать и то, как Россия могла бы поучаствовать в этом процессе».

Ранее и Владимир Путин, и Мун Чжэ Ин приветствовали итоги сингапурского саммита лидеров США и Северной Кореи — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

© KCNA / Reuters

«У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведёт к активизации экономического развития — и не только двух Корей», — заявил в интервью ТАСС южнокорейский президент.

«Президенту Южной Кореи нужна морально-политическая поддержка России по вопросу снижения напряжённости на Корейском полуострове», — считает Евгений Ким.

По его мнению, для Сеула важна поддержка мирных инициатив со стороны Москвы, а также её возможности повлиять на Пхеньян, чтобы он придерживался курса на межкорейский диалог.

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Эксперт отмечает, что КНДР требует гарантий безопасности, чтобы начать процесс постепенного сокращения ядерных вооружений. На этом же настаивает и Москва.

Важным фактором станет и приглашение лидера КНДР в Россию. 14 июня во время диалога с Ким Ён Намом Владимир Путин подтвердил, что ждёт встречи с Ким Чен Ыном, в том числе на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2018 года. Если Ким Чен Ын ответит согласием, то в 2018 году впервые в Россию в качестве гостей одновременно приедут лидеры двух Корей. Однако Евгений Ким полагает, что северокорейский лидер захочет побывать в России не с рабочим, а с государственным визитом. А этот формат предполагает посещение столицы государства.

«Было бы удобнее, чтобы он всё же приехал в Москву: ведь, как показывают его поездки в Китай и Сингапур, Ким Чен Ын любит, чтобы визиты проходили достаточно торжественно», — подытожил эксперт.