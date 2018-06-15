«Большое энергетическое кольцо»: как газовый проект России может способствовать интеграции КНДР и Южной Кореи

«Газпром» заявил о возобновлении переговоров с Южной Кореей по вопросу строительства газопровода через КНДР. Этому благоприятствует сложившаяся политическая ситуация, отметил зампред правления российского концерна Виталий Маркелов. Эксперты полагают, что тема транскорейского энергетического проекта станет одной из центральных на грядущей встрече лидеров РФ и Республики Корея. По мнению аналитиков, Россия также заинтересована в том, чтобы соединить две Кореи железной дорогой и создать на полуострове единую энергосеть. Какую роль в сближении Сеула и Пхеньяна может сыграть Москва, выяснял RT.

Проект особого значения

Российский «Газпром» и власти Южной Кореи возобновили переговоры о строительстве газопровода через Северную Корею после «потепления отношений» между Пхеньяном и Сеулом. Об этом сообщил заместитель председателя правления энергетической компании Виталий Маркелов в интервью агентству РИА Новости.

«Этот вопрос обсуждается уже не первый год. Как правило, главная сложность в переговорах по этому проекту — это противоречия между Южной и Северной Кореями. Сейчас мы видим положительные изменения в двусторонних отношениях, поэтому вопрос о реализации этого газопровода вновь оказался на повестке дня», — отметил в интервью RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

27 апреля 2018 года лидеры Северной и Южной Кореи подписали Пханмунчжомскую декларацию о прекращении состояния войны на Корейском полуострове. А 12 июня прошла историческая встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщил в интервью RT российский дипломат и востоковед, Чрезвычайный и полномочный посланник, профессор кафедры МГИМО(У) Георгий Толорая, вопрос строительства газопровода станет одним из основных в ходе визита в Россию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 21—23 июня 2018 года.

«Этот проект будут обсуждать на предстоящей встрече президента Южной Кореи с Путиным», — считает Толорая.

Идею прокладки газопровода из России в Республику Корея через КНДР начали рассматривать ещё в 2011 году, однако из-за осложнившихся отношений Сеула и Пхеньяна обсуждение было заморожено. Из всех предложенных вариантов, среди которых упоминался в том числе и подводный газопровод в обход КНДР, строительство трубопровода через Северную Корею было признано наиболее целесообразным с экономической точки зрения.

«Для России это один из наиболее важных проектов в Восточной Азии, означающий не только прорыв на энергетическом рынке, но и существенное укрепление наших позиций на Корейском полуострове», — считает Толорая.

СПГ-танкер

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Общая протяжённость газопровода должна составить 1,1 тыс. км, причём 700 км «трубы» предполагается проложить через северокорейские земли. Инвестиции в проект оцениваются в $2,5 млрд. Пропускная способность будущего трубопровода — 10 млрд куб. м природного газа в год. Сейчас на территорию Южной Кореи газ попадает только морским путём — в сжиженном виде. В прошлом году Республика Корея вышла на второе место в мире по объёмам закупок СПГ (37,6 млн тонн в год), уступив лишь Японии.

«Выгода очевидна»

«Южная Корея — это действительно привлекательный рынок сбыта», — считает Александр Фролов.

По его словам, с экономической точки зрения газопровод из России крайне важен и для Сеула.

«Для Южной Кореи выгода очевидна — трубопроводные поставки дешевле СПГ. Кроме того, Южная Корея — крупный промышленный центр. А газ лежит в основе многих производств. И всё это закладывается в себестоимость. Чем она ниже, тем больше выгода», — утверждает Фролов.

При этом эксперт отмечает, что для России в этом регионе существует политический риск, связанный с влиянием США, — одного из поставщиков СПГ на корейский рынок и прямого конкурента РФ, а также главного военного союзника Республики Корея.

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Для Пхеньяна же, как полагают эксперты, газопровод до определённого времени может стать источником транзитных доходов. В перспективе же, по мере модернизации экономики, аналитики не исключают и перехода Северной Кореи на российский газ.

«Наличие двух Корей в качестве потребителей пойдёт на пользу и «Газпрому», и самому Корейскому полуострову, в первую очередь Северной Корее, потому что это возможность для будущего полноценного развития», — заявил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Что касается политического эффекта от создания газопровода, то здесь все опрошенные RT эксперты солидарны: проект однозначно будет способствовать объединению на Корейском полуострове.

«Единая ГТС — это, по сути, первая дорожка к нормализации отношений между двумя Кореями», — подчёркнул Пикин.

Фролов также отметил, что любой газопровод — это «крепкое звено для развития политических связей между государствами». Однако уточнил, что этот принцип работает далеко не всегда, как, например, произошло в случае России и Украины.

«Существует теоретическая опасность, что в случае обострения ситуации северокорейцы могут наказать южан, прервав поставки, — отмечает Толорая. — Но в нынешней ситуации это кажется маловероятным. Это означало бы убить курицу, несущую золотые яйца».

Кроме того, поскольку Сеул не собирается полностью отказываться от СПГ, такая акция не приведёт к критическим проблемам для Южной Кореи, а значит, в принципе, не имеет смысла.

Плюсы для России

В 2011 году рассматривалась возможность поставок в Южную Корею газа с Сахалина. Однако за прошедшие 7 лет Россия существенно продвинулась в разработке ресурсов Восточной Сибири. И теперь оба эти региона могут стать надёжной ресурсной базой для Сеула.

Чаяндинское нефтегазоконтенсатное месторождение

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«Ничто не мешает начать поставки на базе Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского месторождений (Иркутская область), — отмечает Фролов. — Но это потребует определённых вложений».

Кроме того, по его словам, источниками сырья для проекта могут составить Киринское и Южно-Киринское газоконденсатные месторождения на шельфе острова Сахалин.

По мнению экспертов, поставка трубопроводного газа в Корею сыграет позитивную роль в экономике восточных регионов РФ.

«Это вдохнёт жизнь в развитие Дальнего Востока», — заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков.

По мнению Пикина, любые такие проекты способствуют развитию ресурсной базы Дальнего Востока и созданию новых рабочих мест. Кроме того, диверсификация поставок газа в Азии принесёт дополнительную выгоду российской стороне.

«Замыкаться на один Китай, иметь одного потребителя — весьма рискованно», — утверждает Пикин.

Однако появление новых покупателей российского газа на азиатском направлении, способных предложить РФ более выгодную цену, теоретически может вызвать сопротивление Пекина этому проекту, отмечает Георгий Толорая. Более того, по словам эксперта, появление газопровода означает усиление влияния РФ на КНДР, что также может не понравиться КНР и США.

«Противодействие будет сильным, — подчёркивает политолог. — Но для России этот проект является одним из важнейших на корейском направлении, наряду с созданием транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб и соединением электросетей».

«Есть конкретные предложения»

По словам эксперта, эти проекты даже более реалистичны, чем план строительства транскорейского газопровода, хотя и требуют серьёзных вложений.

«Особенно перспективен проект соединения железных дорог Севера и Юга, — подчёркивает Толорая. — Сами южнокорейцы заинтересованы в том, чтобы получить сухопутный выход на материк. Северокорейцам же нужна инфраструктура, получение транзитных платежей, развитие районов, где будет проходить железная дорога».

В конце апреля посол Республики Корея в России У Юн Гын заявил о том, что власти его страны рассматривают возможность строительства транскорейской железной дороги «Тонхэсон», которая бы связала полуостров с Россией.

По словам Георгия Толорая, предварительно речь идёт о трёх маршрутах транскорейской железнодорожной магистрали: восточном — по морскому побережью с выходом на станцию Туманган близ границы с Россией, центральном, также с выходом на Туманган, и западном, ведущем в Китай. Однако с учётом перегруженности транспортной системы КНР подключение к российской системе железных дорог выглядит перспективнее.

«Наш проект заметно быстрее и эффективнее, но требует серьёзных капиталовложений», — подчёркивает Толорая.

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В 2014 году завершилась реконструкция железной дороги, связавшей российскую станцию Хасан с северокорейским портом Раджин.

В сентябре прошлого года, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность «втягивания» КНДР во взаимовыгодные проекты.

«У России есть конкретные предложения, все об этом знают — совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги, через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В свою очередь президент Республики Корея Мун Чжэ Ин высказался за объединение энергосистем России, Монголии, Китая, Японии и двух Корей.

«Соединение электросетей — проект не столь капиталоёмкий, это вполне реальная вещь, и лучше связать вместе железные дороги и электросети, построить электросети вдоль железной дороги, создавая большое энергетическое кольцо в Восточной Азии», — считает Толорая.

По словам эксперта, с учётом относительной дешевизны российской электроэнергии и постепенного отказа Южной Кореи от собственного производства на атомных электростанциях, такой проект вполне конкурентоспособен.