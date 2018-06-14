«Поворотный момент»: США намерены объявить об отмене учений на Корейском полуострове

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Валерия Маслова
Вашингтон в ближайшее время намерен отменить совместные военные учения с Сеулом. По данным СМИ, это может произойти в течение суток. При этом США не намерены снимать санкции с Северной Кореи до её полной денуклеаризации. Вместе с тем глава КНДР выражает желание встретиться с представителями Японии. И хотя из Токио пока не поступало официальных заявлений, звучат предположения, что встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может пройти в России в сентябре — на площадке Восточного экономического форума.
«Поворотный момент»: США намерены объявить об отмене учений на Корейском полуострове
  • AFP
  • © Jung Yeon-Je

США в ближайшее время намерены заявить о приостановке совместных военных учений с Южной Кореей. Сообщение об этом ожидается в течение суток, передаёт телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Канал отмечает, что изначально идею об отмене военных манёвров Ulchi Freedom Guardian подал председатель КНР Си Цзиньпин. При этом до сих пор непонятно, обсудил ли Трамп эту идею с военным ведомством США перед тем, как её высказывать.

Источники CNN также сообщили, что вопрос о приостановке учений был одним из «многих инструментов в ящике», который глава Белого дома взял с собой на встречу с Ким Чен Ыном. При этом окончательное решение об размере уступок Северной Кореи американский президент принимал уже после того, как смог оценить намерения северокорейского лидера. Сообщается, что перед тем, как идти на эту историческую встречу, Трамп сообщил своим советникам, что для начала хочет посмотреть, куда зайдёт их разговор. В итоге, почувствовав, что Ким Чен Ын верен своему слову, американский лидер озвучил своё обещание.

«Поворотный момент»

Пока не озвучены конкретные шаги по результатам сингапурской встречи американского президента и лидера Северной Кореи, госсекретарь США Майкл Помпео назвал прошедшие переговоры «поворотным моментом». 

«Саммит президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, прошедший два дня назад, — поворотный момент в отношениях между США и Северной Кореей. Публично взятые на себя Ким Чен Ыном обязательства осуществить полную денуклеаризацию — важный шаг в направлении продолжительного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и, по сути, на всей планете», — пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

Помпео также отметил, что для завершения процесса важна «тесная работа США с союзниками — Республикой Кореей и Японией».

Он также добавил, что Вашингтон не будет снимать санкции с КНДР до полной денуклеаризации.

При этом в ходе встречи с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва и министром иностранных дел Японии Таро Коно все три стороны подтвердили намерение «продолжать совместную работу, нацеленную на достижение полной, необратимой и подлежащей проверке денуклеаризации».

Японский взгляд

В Токио при этом отмечают, что разрешение ситуации на корейском полуострове невозможно без участия Японии, Китая и России.

Сам лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявил о желании лично встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

  • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
  • Reuters
  • © Issei Kato

Об необходимости переговоров КНДР и Японии говорил и Трамп. Он предупредил, что «в случае полной денуклеаризации будут сняты санкции, но если Северная Корея хочет получить полномасштабную экономическую помощь, ей необходимо вести переговоры с Японией». При этом президент США добавил, что без решения проблемы похищенных спецслужбами КНДР и насильно удерживаемых японских граждан «Абэ на оказание помощи не пойдёт». Об этом сообщило японское издание «Санкэй».

Японские власти заявляют, что не готовы к прямым контактам с Северной Кореей, однако в то же время появляются сообщения о подготовке встречи Токио и Пхеньяна.

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«Позиция Япония заключается в том, что после комплексного решения ядерной ракетной проблемы и проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японцев возможна нормализация отношений и оказание экономической помощи. По разным каналам идут контакты между Японией и Северной Кореей. Диалог премьер-министра с Северной Кореей — не самоцель. Саммит должен быть направлен на решение проблем. Сейчас, в настоящий момент, мы не рассматриваем непосредственный диалог на высоком уровне между Японией и Северной Кореей», —  заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Между тем другая японская газета — «Йомиури» — сообщает, что высокопоставленные чиновники Японии и Северной Кореи неоднократно вели тайные переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

По данным издания, которое ссылается на правительственные источники, переговоры стали проводиться с весны в строгой секретности. После того как стало известно, что на встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре поднимался вопрос об удерживаемых в КНДР японских гражданах, переговорный процесс должен стать ещё более активным. 

Японское агентство Kyodo, со своей стороны, со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщает, что Ким Чен Ын и Абэ могут встретиться во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Позиция России

В Москве приветствуют начала диалога о деэскалации ситуации на Корейском полуострове. 

«Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряжённости вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия»,— также говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT, подчеркнул, что «на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений». По его мнению, приостановка военных манёвров будет способствовать прогрессу в урегулировании корейского кризиса. 

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В свою очередь, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Совбезу ООН нужно демонстрировать и свою заинтересованность в данном процессе. В частности, по его мнению, необходимо добиться смягчения санкций в отношении Пхеньяна, а также отмены военных учений у границ.

Напомним, что по итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.

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