Постпред России при ООН призвал задуматься о смягчении санкций против КНДР

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Совету Безопасности ООН стоит задуматься над вопросом смягчения санкционного режима в отношении КНДР.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении», — сказал он.

Небензя добавил, что власти КНДР демонстрируют готовность к денуклеаризации, поэтому Совбезу ООН нужно демонстрировать и свою заинтересованность в данном процессе.

«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», — отметил постпред.

Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан предложил Совету Безопасности ООН рассмотреть возможность ослабления или отмены санкций в отношении Северной Кореи.