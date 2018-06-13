Постпред России при ООН призвал задуматься о смягчении санкций против КНДР
- Василий Небензя
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении», — сказал он.
Небензя добавил, что власти КНДР демонстрируют готовность к денуклеаризации, поэтому Совбезу ООН нужно демонстрировать и свою заинтересованность в данном процессе.
«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», — отметил постпред.
Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан предложил Совету Безопасности ООН рассмотреть возможность ослабления или отмены санкций в отношении Северной Кореи.