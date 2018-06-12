Китай предложил рассмотреть вопрос смягчения санкций против КНДР
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Об этом сообщает ABC.
По его словам, санкционный режим можно было бы смягчить или скорректировать в том случае, если в КНДР будут соблюдать озвученные Совбезом ООН условия.
«Санкции — это не конец. Мы верим, что Совет Безопасности должен прилагать усилия для поддержки дипломатических инициатив, исходящих в настоящее время», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе планировал ввести санкции против КНДР по 300 позициям, но отложил эту меру.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.