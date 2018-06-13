В Сингапуре заявили о готовности возобновить торговлю с КНДР при установлении мира в регионе
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Об этом сообщает The Straits Times.
По его словам, обеспечение мира и стабильности в регионе станет «предпосылкой для нашего экономического сотрудничества».
При этом он напомнил, что 14 июня приостанавливается временное смягчение санкций против Северной Кореи. До этого страна ограничила санкционный режим для страны в связи с проведением встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан предложил Совету Безопасности ООН рассмотреть возможность ослабления или отмены санкций в отношении Северной Кореи.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.