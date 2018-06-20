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Президент Южной Кореи надеется, что сборная страны встретится с Россией в полуфинале ЧМ-2018 по футболу
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что национальная команда его страны сыграет со сборной России в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Мун Чжэ Ин поздравил Россию с проведением мирового футбольного первенства и отметил успешное выступление сборной страны в первых двух матчах турнира. По его словам, это предает чемпионату мира атмосферу праздника.
«Команда России уже в первом матче забила пять голов, порадовав весь народ. Желаю российской сборной продолжать в том же духе и добиться прекрасных результатов», — сказал лидер Южной Кореи.
Российские футболисты набрали шесть очков по итогам двух туров группового этапа мундиаля, южнокорейцы в единственной для себя встрече уступили шведам со счётом 0:1.
Ранее Газзаев заявил, что сборная России по футболу решила задачу-минимум на ЧМ-2018.