Газзаев считает, что сборная России по футболу решила задачу-минимум на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал победу команды над Египтом в матче группового этапа чемпионата мира.

«Мы вышли из группы. И это уже фактически задача-минимум решена, досрочно причём. Две игры провели на очень высоком уровне, с хорошим результатом», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

По его словам, в плей-офф мундиаля сборную России ждёт серьёзный футбол, так как в 1/8 финала она, скорее всего, сыграет с Испанией или Португалией.

Ранее сообщалось, что Дзюба в матче с Египтом установил два рекорда ЧМ-2018 по футболу.