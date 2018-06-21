Президент Южной Кореи заявил в Госдуме об окончании вражды с КНДР
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По его словам, в результате подписания декларации в Пханмунджоме лидеры Южной и Северной Кореи пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».
«На саммите США — КНДР мы увидели готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, и я объявил об окончании враждебных отношений с Северной Кореей», — приводит его слова агентство «Рёнхап».
Южнокорейский лидер добавил, что Пхеньян принимает меры по полной денуклеаризации, включая отказ от ядерных и ракетных испытаний, а Сеул и Вашингтон приостанавливают мероприятия по оказанию военного давления на КНДР, в том числе крупные совместные учения.
Ранее Мун Чжэ Ин рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен двигаться по пути денуклеаризации.