Президент Южной Кореи заявил в Госдуме об окончании вражды с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что враждебным отношениям между Сеулом и Пхеньяном пришёл конец. Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, в результате подписания декларации в Пханмунджоме лидеры Южной и Северной Кореи пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».

«На саммите США — КНДР мы увидели готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, и я объявил об окончании враждебных отношений с Северной Кореей», — приводит его слова агентство «Рёнхап».

Южнокорейский лидер добавил, что Пхеньян принимает меры по полной денуклеаризации, включая отказ от ядерных и ракетных испытаний, а Сеул и Вашингтон приостанавливают мероприятия по оказанию военного давления на КНДР, в том числе крупные совместные учения.

Ранее Мун Чжэ Ин рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен двигаться по пути денуклеаризации.