Мун Чжэ Ин рассказал о решимости лидера КНДР двигаться по пути денуклеаризации

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе межкорейского саммита продемонстрировал решимость в вопросе денуклеаризации.

«В ходе саммита председатель Ким Чен Ын продемонстрировал твёрдую решимость по денуклеаризации Северной Кореи. Он сказал, что может отказаться от всех ядерных программ, если получит гарантии безопасности и сохранения своего режима», — цитирует ТАСС Мун Чжэ Ина.

Он добавил, что Ким Чен Ын также проявил большую заинтересованность в экономическом развитии КНДР.

Главы КНДР и Южной Кореи обсуждали вопрос денуклеаризации в ходе саммита в Пханмунджоме 27 апреля.