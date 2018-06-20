Мун Чжэ Ин рассказал о решимости лидера КНДР двигаться по пути денуклеаризации
- Ким Чен Ын
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«В ходе саммита председатель Ким Чен Ын продемонстрировал твёрдую решимость по денуклеаризации Северной Кореи. Он сказал, что может отказаться от всех ядерных программ, если получит гарантии безопасности и сохранения своего режима», — цитирует ТАСС Мун Чжэ Ина.
Он добавил, что Ким Чен Ын также проявил большую заинтересованность в экономическом развитии КНДР.
Главы КНДР и Южной Кореи обсуждали вопрос денуклеаризации в ходе саммита в Пханмунджоме 27 апреля.