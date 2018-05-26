Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в Пханмунджоме
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на офис Мун Чжэ Ина.
«Лидеры обменялись мнениями по реализации декларации, принятой в ходе первого межкорейского саммита», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Южная Корея намерена возобновить диалог с КНДР после завершения совместных с Соединёнными Штатами военных учений.
Также 24 мая сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. Позднее он заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.
27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин впервые встретились в приграничном пункте Пханмунджом. По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.
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