Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в Пханмунджоме

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Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели второй саммит в Пханмунджоме, в ходе которого обсудили выполнение принятой на первом межкорейском саммите декларации.
Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в Пханмунджоме
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на офис Мун Чжэ Ина.

«Лидеры обменялись мнениями по реализации декларации, принятой в ходе первого межкорейского саммита», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Южная Корея намерена возобновить диалог с КНДР после завершения совместных с Соединёнными Штатами военных учений.

Также 24 мая сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. Позднее он заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.

27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин впервые встретились в приграничном пункте Пханмунджом. По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.

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