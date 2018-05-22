Сеул намерен возобновить диалог с Пхеньяном после завершения учений США и Южной Кореи

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Южная Корея намерена возобновить диалог с КНДР после завершения совместных с Соединёнными Штатами военных учений.
Сеул намерен возобновить диалог с Пхеньяном после завершения учений США и Южной Кореи
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Ранее стало известно, что власти КНДР пригрозили отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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