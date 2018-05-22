Сеул намерен возобновить диалог с Пхеньяном после завершения учений США и Южной Кореи

Южная Корея намерена возобновить диалог с КНДР после завершения совместных с Соединёнными Штатами военных учений.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

(URGENT) Moon says expects dialogue with N. Korea to be restored after end of joint military drill https://t.co/QOA1VebTbX — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 22 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что власти КНДР пригрозили отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.