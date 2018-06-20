Мун Чжэ Ин рассказал об общей цели с Путиным
- Reuters
По его словам, данной целью является денуклеаризация Корейского полуострова.
«У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведёт к активизации экономического развития не только двух Корей», — заявил южнокорейский лидер.
Ранее Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.