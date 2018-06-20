Мун Чжэ Ин рассказал об общей цели с Путиным

Короткая ссылка
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, что у него и российского лидера Владимира Путина одна и та же цель. Об этом сообщает ТАСС.
Мун Чжэ Ин рассказал об общей цели с Путиным
  • Reuters

По его словам, данной целью является денуклеаризация Корейского полуострова.

«У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведёт к активизации экономического развития не только двух Корей», — заявил южнокорейский лидер.

Ранее Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить