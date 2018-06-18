В МИД России заявили, что Путин и Мун Чжэ Ин обсудят трёхсторонние проекты с КНДР

Российский и южнокорейский лидеры Владимир Путин и Мун Чжэ Ин на встрече в Москве обсудят реализацию трёхсторонних проектов с Северной Кореей. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

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«Мы планируем обсуждение этой темы (трёхсторонних проектов между Москвой, Сеулом и Пхеньяном. — RT) с нашими южнокорейскими партнёрами», — цитирует ТАСС дипломата. Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин выступит в Госдуме 21 июня.