В МИД России заявили, что Путин и Мун Чжэ Ин обсудят трёхсторонние проекты с КНДР
Российский и южнокорейский лидеры Владимир Путин и Мун Чжэ Ин на встрече в Москве обсудят реализацию трёхсторонних проектов с Северной Кореей. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.
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«Мы планируем обсуждение этой темы (трёхсторонних проектов между Москвой, Сеулом и Пхеньяном. — RT) с нашими южнокорейскими партнёрами», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин выступит в Госдуме 21 июня.
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