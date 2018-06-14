Президент Южной Кореи назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Есть множество различных оценок результатов саммита, но наиболее важным является тот факт, что эта встреча позволила всему миру, включая США, Японию и Китай, избежать угрозы ядерной войны и межконтинентальных баллистических ракет», — сказал Мун Чжэ Ин на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Сеуле.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на «существенное» ядерное разоружение КНДР до конца президентского срока Дональда Трампа.

Саммит КНДР и США состоялся в Сингапуре 12 июня.