Песков рассказал об «изюминках» встречи Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал программу пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявил, что личные встречи и беседы между лидерами стран иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры.

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