Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ

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Председатель КНР Си Цзиньпин получил степень почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ
  • Reuters

В церемонии вручения диплома принял участие российский лидер Владимир Путин.

«Могу заверить научный совет, учёный совет университета в том, что вы не промахнулись, вы приняли правильное решение, потому что знаю, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет. Мы с ним вместе подчас работаем над выработкой крупных решений, имеющих глобальное значение для двусторонних отношений. И я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу вам сказать, что он действительно теоретик в политологии, он действительно учёный», — сказал президент России.

RT вёл прямую трансляцию.

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