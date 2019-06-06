Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин получил степень почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

В церемонии вручения диплома принял участие российский лидер Владимир Путин.

«Могу заверить научный совет, учёный совет университета в том, что вы не промахнулись, вы приняли правильное решение, потому что знаю, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет. Мы с ним вместе подчас работаем над выработкой крупных решений, имеющих глобальное значение для двусторонних отношений. И я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу вам сказать, что он действительно теоретик в политологии, он действительно учёный», — сказал президент России.

RT вёл прямую трансляцию.