Абэ призвал Путина сделать всё для заключения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию с мирным договором.

«Японии и России следует сейчас создавать будущее вместе... Владимир, ты и я видим одно и то же будущее. Давай же двигаться вперёд к нему... В следующем году исполняется 75 лет с окончания большой войны. Уже 30 лет прошло с окончания холодной войны. В 1956 году наши страны твёрдо пообещали друг другу строить отношения на принципах миролюбия и добрососедства, не воюя друг с другом больше и не считая друг друга врагами», — сказал Синдзо Абэ.

По его словам, в настоящее время обе страны ускоряют шаги, чтобы двигаться в одном и том же направлении.

«Как никогда прежде, сейчас продвигается совместная хозяйственная деятельность на четырёх островах... Следующий шаг на этом пути — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — добавил японский премьер.

Синдзо Абэ призвал Путина сделать всё, чтобы Япония и Россия продолжали двигаться к этой цели.

«Давай возьмём на себя ответственность перед историей, давай заключим мирный договор», — сказал он.

Ранее Синдзо Абэ заявил о безграничных возможностях отношений России и Японии.