Абэ заявил о безграничных возможностях отношений России и Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал отношения Токио и Москвы.

По его словам, Япония внимательно изучила 12 национальных проектов, которые реализуются в России.

«Зачем мы их изучили? Потому что нам хотелось подумать о том, в каких же сферах и как Япония могла бы наиболее эффективным образом сотрудничать с Россией. И всякий раз, когда мы встречаемся с президентом Путиным, я всегда говорю, что у наших стран, у их отношений есть безграничные возможности», — сказал японский премьер.

Ранее Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговорный процесс по мирному договору.