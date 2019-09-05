Абэ заявил о безграничных возможностях отношений России и Японии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал отношения Токио и Москвы.
Абэ заявил о безграничных возможностях отношений России и Японии
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

По его словам, Япония внимательно изучила 12 национальных проектов, которые реализуются в России.

«Зачем мы их изучили? Потому что нам хотелось подумать о том, в каких же сферах и как Япония могла бы наиболее эффективным образом сотрудничать с Россией. И всякий раз, когда мы встречаемся с президентом Путиным, я всегда говорю, что у наших стран, у их отношений есть безграничные возможности», — сказал японский премьер.

Ранее Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговорный процесс по мирному договору.

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