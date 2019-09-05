Путин призвал к «социальному рывку» на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал конвертировать достижения в экономике Дальнего Востока в «социальный рывок».

«Смысл в том, чтобы конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и посёлков», — сказал глава государства.

По его словам, эти изменения должны стать ощутимыми для миллионов, и не в отдалённом будущем, а в ближайшее время.

Ранее Путин выразил обеспокоенность демографической ситуацией в регионе.