Путин призвал к «социальному рывку» на Дальнем Востоке
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- РИА Новости
«Смысл в том, чтобы конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и посёлков», — сказал глава государства.
По его словам, эти изменения должны стать ощутимыми для миллионов, и не в отдалённом будущем, а в ближайшее время.
Ранее Путин выразил обеспокоенность демографической ситуацией в регионе.