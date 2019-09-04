Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.

Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока во Владивостоке.

«Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — заявил Путин.

Он отметил, что приток населения на Дальний Восток растёт, «но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает».

RT ведёт прямую трансляцию из Владивостока.