Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока во Владивостоке.

«Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — заявил Путин.

Он отметил, что приток населения на Дальний Восток растёт, «но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает».

RT ведёт прямую трансляцию из Владивостока.

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