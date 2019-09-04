Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
- РИА Новости
Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока во Владивостоке.
«Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — заявил Путин.
Он отметил, что приток населения на Дальний Восток растёт, «но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает».