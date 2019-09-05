Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.

По его словам, цель программы — привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры.

«Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на пять лет», — сказал Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.