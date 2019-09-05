Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
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- РИА Новости
«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, цель программы — привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры.
«Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на пять лет», — сказал Путин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.