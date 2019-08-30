В ХМАО намерены выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой

В Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент внешних и общественных связей.

«Выплата составит 700 тыс. рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счёт погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту», — заявила губернатор Наталья Комарова.

Как уточнили в департаменте социального развития, претендовать на выплаты могут ряд льготных категорий.

Выплата будет производиться поэтапно в заявительном порядке.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделят землю для многодетных семей в десяти муниципалитетах.