В Подмосковье выделят землю для многодетных семей в 10 муниципалитетах

В Московской области выделят землю для многодетных семей в десяти муниципалитетах, сообщает телеканал «360».

Такое решение принято по итогам совещаний с представителями муниципальных образований и Центра содействия развитию земельно-имущественного комплекса региона.

«Количество многодетных семей в области растёт. Наша главная задача — совместными усилиями государственной и муниципальной властей обеспечить их землёй, положенной по закону», — заявил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Земельные участки готовятся на территории городских округов Раменский, Чехов, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Клин, Воскресенский, Истра, Богородский, Дмитровский и Талдом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вступил в силу закон о льготном предоставлении земельных участков.