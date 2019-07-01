В Курганской области вступил в силу закон о льготном предоставлении земельных участков

В Курганской области вступил в силу закон, касающийся льготного предоставления земельных участков, сообщает URA.RU.

«Первые бесплатные участки будут на территории Кургана. Нам дали участок в 50 га, размежуем на более маленькие для строительства жилья и ведения подсобного хозяйства. К домам будут проведены свет и вода», — заявил гендиректор Курганской ипотечно-жилищной корпорации Илья Васильев.

Приём заявок стартовал в понедельник, 1 июля.

Воспользоваться льготой могут семьи, потерявшие жильё из-за чрезвычайных ситуаций, переселенцы из-за рубежа, молодые семьи, жители села, члены казачьих обществ.

Изначально участок предоставляют в аренду стоимостью от 400 до 1000 рублей в год. Если за три года на территории построили дом или в семье родился ребёнок, то участок переходит в стоимость жильцов. Если условия не выполнены, его можно выкупить за 50% кадастровой стоимости.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли.