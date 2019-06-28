В Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли

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Власти Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли, сообщает RIA56.
В Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Соответствующий документ подписал врио губернатора Денис Паслер.

«На единовременные выплаты взамен земельного участка в бюджете на этот год предусмотрено 150 млн рублей», — заявил он.

Право на единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей имеют многодетные семьи, которые стоят в очереди на получение земельного участка и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Эти средства можно направить на покупку жилья на территории региона, а также на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение или строительство жилья или на погашение основного долга и уплату процентов по таким кредитам.

Получатели выплаты снимаются с учёта в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и уходят из очереди на получение бесплатного участка.

Ранее глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу с 12 мая новых правил получения детских пособий в России, согласно которым заявление на оформление материальной помощи можно подать в любом городе.

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