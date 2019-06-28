В Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли

Власти Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли, сообщает RIA56.

Соответствующий документ подписал врио губернатора Денис Паслер.

«На единовременные выплаты взамен земельного участка в бюджете на этот год предусмотрено 150 млн рублей», — заявил он.

Право на единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей имеют многодетные семьи, которые стоят в очереди на получение земельного участка и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Эти средства можно направить на покупку жилья на территории региона, а также на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение или строительство жилья или на погашение основного долга и уплату процентов по таким кредитам.

Получатели выплаты снимаются с учёта в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и уходят из очереди на получение бесплатного участка.

Ранее глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу с 12 мая новых правил получения детских пособий в России, согласно которым заявление на оформление материальной помощи можно подать в любом городе.