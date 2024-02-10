«Много готовых решений»: как волонтёры по всей России плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Маскировочные мероприятия в зоне СВО превратилась в неотъемлемую часть успешных боевых и разведывательных действий. Они жизненно необходимы для скрытия полевых позиций, техники, разведчиков и снайперов. С началом СВО волонтёры по всей России организовали для бойцов на передовой производство сетей, маскировочных полотен и костюмов. RT пообщался с волонтёрами из Брянска, Екатеринбурга, Москвы и Томска, которые вовлечены в производство средств маскировки. Каждое изделие изготавливается под определённый ландшафт и адаптировано под рекомендации бойцов СВО.

Яна Козина, основатель волонтёрской группы «ZOV32: Масксети» (Брянск):

— Когда наша группа запускала производство, мы постарались перенять опыт со всей России. Сегодня у нас в Брянске созданы 12 цехов, в работу вовлечены тысячи людей разных возрастов. Помимо тех, кто непосредственно плетёт сети, в команду входят люди, которые помогают финансово или привозят материал.

Каждое маскировочное покрытие — это результат ручного труда. Для его производства закупается дель — сетка из капроновых нитей. Мы её кроим под нужный размер, обматываем шнуром с петельками для крепления и натягиваем на ткацкий станок. После этого вплетаем в неё маскировочную ткань или спанбонд (тонкий нетканый материал, изготовленный из полипропиленового волокна. — RT) нужного оттенка.

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Также наша группа изготавливает сети на любую технику, блиндажи, укрытия, а также маскировочные полотна 1,5 м на 2 м для спецназовцев и разведчиков.

Для защиты военной техники от дронов специалисты «ZOV32: Масксети» используют рабицу, которую сверху покрывают маскировочной сетью: она не блестит на солнце и не привлекает внимание, поскольку перед отправкой её вымачивают в специальном растворе и делают матовой. В зависимости от сезона маскировка на рабице может быть зелёной или коричневой. Иногда при смене осени на зиму бойцы даже не снимают рабицу, потому что под выпавшим снегом она выглядит более реалистично.

Изготовленная нами железная сетка с маскировкой устанавливается на усмотрение военных. Бывает так, что ребята на фронте весьма необычно используют сети. Например, иногда они обустраивают ложные позиции, нарочно устанавливая маскировочную сеть, которая не соответствует времени года. Вынуждая противника по ней ударить, им удаётся обнаружить вражеские артиллеристские расчёты. Так, под Донецком около года назад с помощью наших сеток-обманок бойцы уничтожили гаубицу M777.

Ещё одно направление нашей работы — производство индивидуальных костюмов.

Маскировки «Леший» и «Кикимора», которыми пользуются разведчики и снайперы, делаются специально под каждого бойца, учитывая его задачи и местность.

Мы подбираем ткань, которая не плавится под горячими гильзами. Кроме того, используем влагостойкий и не преющий в полевых условиях материал.

Плетение зимней маскировочной сети волонтёрами группы «ZOV32: Масксети»

Игорь Сушилин, координатор мастерской «Масксети Екатеринбург Z» всероссийского движения «ТеплоZOV»:

— Наш день рождения — 23 октября 2022 года. Мы начинали с десяти человек, которые плели на дому, а сейчас выросли до нескольких сотен волонтёров и 19 мастерских в Екатеринбурге и Свердловской области. В работе помогают разные люди, начиная со школьников и заканчивая пенсионерами.

Изготовление качественных маскировочных сетей — это целая наука. И волонтёрское движение России, которое ими занимается, за два года фактически превратилось в профессиональное сообщество.

Перед отправкой на фронт сети проходят испытания, которые имитируют театр военных действий, где много дронов и тепловизоров.

Кроме того, бойцы в зоне СВО вместе со средствами маскировки получают дополнительные инструкции по тактике применения.

Совершенствуются и сами изделия. Наши екатеринбургские партнёры — технологи швейного производства — разработали маскировочный костюм «Леший», в котором снайпер незаметен для тепловизора противника на протяжении нескольких часов. Насколько я знаю, прототип уже испытали в зоне СВО и в ближайшее время начнётся серийный выпуск модели в одной из мастерских.

Что касается групповой маскировки, то у нас много готовых решений для разных задач: от блиндажей — до артиллерии. Последняя — самая сложная. По стандарту Минобороны один комплект МКТ (маскировочный комплект табельный. — RT) для маскировки техники сопоставим по размеру с 12-ю нашими сетями 3 м на 6 м. Связать их в одну можно, но она займёт много места при транспортировке. Поэтому мы отправляем её заказчикам по частям. А на месте ребята без проблем сшивают сети в одну большую и накрывают орудие.

Танк в маскировочных сетях от мастерской «Масксети Екатеринбург Z»

© Содружество «Георгиевские пчёлки»

Как правило, технику маскируют двумя способами: на длительной стоянке над танками или БМП создают специальный навес, имитирующий окружающий ландшафт, а во время боевой работы защитное покрытие наносят уже непосредственно на машины, за счёт чего они незаметны в листве или в поле.

Валериана Сергеева, координатор группы «Маскировка для СВОих» (Москва и Подмосковье):

— Наша группа образовалась в октябре 2022 года. Волонтёры плели маскировочные сети на дому, а в общем чате обменивались опытом и советами, как это делать. Потом в Москве появился оперативный штаб — туда стали привозить весь материал, который мы кроим и распределяем по точкам в столице и области. Сейчас мы продолжаем плести уже по унифицированной методике. Работа организована так, чтобы из сетей, которые делают разные люди, получалось собирать единые партии и потом отправлять их на фронт.

У нас около 400 плетунов, эти люди работают коллективно и дома. Правда, с кадрами есть некоторые проблемы. В Москве, учитывая её громадную площадь, нам очень не хватает кураторов — специалистов по плетению, которые могут научить, объяснить, провести мастер-класс. А собрать волонтёров в одно время не всегда получается, тем более многие предпочитают плести дома, чтобы не ехать по пробкам и не тратить время.

Мы подбираем материал и расцветку, исходя из заявок военных. Во время холодов поверхность земли на линии боевого соприкосновения не всегда белая, а летом — не обязательно зелёная, если мы говорим о южнорусских степях. Поэтому палитра цветов для каждого ландшафта и времени года своя. Например, для зимы есть сети белого, серого, желтовато-бежевого и коричневого оттенков.

В основном мы работаем со спанбондом, выпускаем полотна с двухцветными оттенками, которые получается удачно «замиксовать» в камуфляжном стиле с пятнами и разводами.

Если заказ приходит на защитное покрытие для танка, мы делаем маскировку плоского плетения, визуально напоминающую штатные сети Минобороны России. Испытания наших сетей показали, что с 60 метров оператор дрона не различает маскировку на технике и окопах. Для снайперов, артиллерийских корректировщиков, операторов дронов изготавливаем индивидуальные костюмы, нашлемники, маскировочные плащи.

Маскировочная сеть

Наталья Царёва, соорганизатор содружества «Георгиевские пчёлки» (Томск):

— Осенью 2022 года мы создали первый в Томске проект по массовому плетению маскировочных сетей. На наш призыв помочь фронту откликнулось много неравнодушных людей, а администрация посёлка Зональная станция (юго-восточная окраина Томска. — RT) выделила помещение для работы.

С тех пор мы досконально освоили всю технологию изготовления как маскировочных сетей, так и индивидуальных защитных костюмов, и успели открыть более десяти цехов по всей Томской области. В конце сентября 2023 года наше изделие «Осень укроет» заняло 1-е место на конкурсе, который провело волонтёрское объединение «Масксети. Практикум» при поддержке производителей материалов для маскировочных сетей.

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Наши волонтёры — потрясающие люди, многие из них советской закалки. Они вступают в ряды нашего содружества, чтобы почувствовать сопричастность к общему делу, внести вклад в поддержку армии.

Наша основная задача — изначально делать сети, которые идеально сливаются с местностью. Мы стремимся избавить ребят в зоне СВО от необходимости подкрашивать сети баллончиками или использовать для улучшения их маскировочных качеств «природный декор» — ветки и мох.

В этом деле нам, конечно же, помогают сами военные, проверяющие нашу работу на полигонах. Отдельная наша гордость — это маскировочный костюм снайпера, сшитый из сетки-малявочницы и джутовой нити. Благодаря правильному подбору цветов снайпер буквально растворяется в листве и остаётся незамеченным для противника.

Для каждого ландшафта мы используем особое плетение и оттенок. Например, для Луганской народной республики сейчас подойдёт цвет «грязный снег» и плоская техника, имитирующая сугробы и волны на снегу с серыми разводами. К весне начнём выпускать покрытие, больше напоминающее хаки с зелёными вкраплениями, а летом — маскировки разных оттенков: от соснового бора — до желтоватой травы в степи.

Маскировочное полотно от содружества «Георгиевские пчёлки»

© Мастерская «Масксети Екатеринбург Z»

Одна из самых трудоёмких, но в то же время нужных маскировочных сетей, — имитация травы. В начале работы основу для любой сети тщательно обрабатывают. Затем на перекрестия в каждой ячейке привязываются по две тонких зелёных полоски. По периметру изделия остаётся множество хвостиков, которые мы обжигаем, а потом обматываем шнуром и закрепляем специальной ниткой.

По запросу мы можем сделать любую маскировку, в том числе на крупногабаритный транспорт. Сети легко соединяются, что позволяет закрыть ими даже самые обширные объекты. Но каждая сеть — результат кропотливого труда, занимающего от одного до трёх дней в зависимости от размера и числа занятых волонтёров.