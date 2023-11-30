«Противоминный контур»: какими возможностями обладают новейшие корабли проекта «Александрит»

Тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» приступил к завершающему этапу госиспытаний, по итогам которых он войдёт в состав Балтийского флота. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. «Лев Чернавин» — восьмой по счёту представитель новейшего класса кораблей противоминной обороны. «Александриты» оснащаются современными тралами и необитаемыми подводными аппаратами. Ещё одна особенность платформы — самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, минимизирующий вероятность поражения тральщика. По мнению экспертов, главным образом «Александриты» необходимы для эффективного патрулирования акватории военно-морских баз.

Новейший морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 приступил к завершающему этапу государственных испытаний в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем тральщика и членами государственной приёмной комиссии проводят манёвренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения, навигационных и радиотехнических средств», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как уточняют в военном ведомстве, по решению главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова «Лев Чернавин» войдёт в состав Балтийского флота и «будет выполнять задачи по предназначению в соединении кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы».

Тральщик заложен 24 июля 2020 года на Средне-Невском судостроительном заводе и спущен на воду 14 апреля 2023 года. Ходовые испытания корабля начались в октябре текущего года.

«Лев Чернавин» является восьмым и последним по счёту кораблём в рамках первой серии проекта 12700 «Александрит».

«Тральщик получил имя Льва Давыдовича Чернавина — советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота», — пояснили в Минобороны РФ.

«Минная угроза»

«Александрит» — серия кораблей нового поколения, предназначенных для обеспечения противоминной обороны. Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом.

«Тральщики данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты», — сообщается на сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700

РИА Новости

© Александр Гальперин

Тральщики проекта 12700 могут использоваться для защиты морских баз, прибрежных морских территорий, исключительной экономической зоны и для обеспечения противоминной обороны кораблей на переходе морем. Кроме того, «Александрит» способен проводить противоминную разведку, самостоятельно устанавливать минные заграждения.

«В периоды низкой вероятности минной угрозы корабли могут использоваться как для охраны водного района, так и для учебных целей», — пояснили в ОСК.

Водоизмещение «Александрита» — 890 т, длина — 62 м, ширина — 10 м, полная скорость хода — 16 узлов (29,6 км/ч), дальность плавания — 1500 миль (более 2700 км), автономность — 10 суток, экипаж — 44 человека.

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Главная энергетическая установка состоит из двух дизельных агрегатов совокупной мощностью по 5000 л. с. каждый, двух носовых подруливающих устройств ПУ-100Ф, двух кормовых выдвижных поворотных колонок ВПК-90Ф/70 и двух винтов регулируемого (изменяемого) шага.

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, корабль проекта 12700 отличается высокой манёвренностью «за счёт применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств».

Ключевой особенностью новейшего тральщика является самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. По информации Минобороны РФ, он формируется методом вакуумной инфузии, «при котором за счёт герметичной плёнки, прилегающей к матрице, создаётся рабочая полость с уложенным армирующим материалом».

«В полости создаётся вакуум, и за счёт разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод значительно улучшает соотношение «волокно — смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное (~ на 25%) и лёгкое (~ на 20%) изделие», — говорится на сайте военного ведомства.

Достоинством корпуса «Александрита» является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Это качество обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Кроме того, срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Вооружение корабля проекта 12700 включает 30-мм артиллерийскую установку АК-306, восемь ПЗРК, 14,5 мм морскую тумбовую пулемётную установку (МТПУ), два пулемёта калибра 12,7 мм.

Корпус тральщика проекта 12700

© Минобороны России

Противоминный арсенал состоит из одного контактного и акустического трала, гидроакустической станции миноискания, системы поиска и уничтожения мин, а также беспилотных средств.

По оценке Главного командования ВМФ, корабли проекта 12700 являются «своего рода, прорывом в вопросе борьбы с морскими минами», в том числе с так называемыми умными, которые находятся в акватории и в морском грунте.

«На новом корабле и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших высокоэффективных гидроакустических станций», — отметили в Минобороны РФ.

Как считает генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, «Александрит» воплотил в себе «новейшие отечественные технологии». По его словам, вооружение и ходовые качества востребованы для действий как в ближней, так и в дальней морских зонах.

Минимизация рисков

По словам главкома ВМФ, корабли проекта 12700 отличаются превосходными характеристиками в своём классе и неоднократно доказывали это, выполняя широкий спектр задач. Как считает Николай Евменов, у новых тральщиков «большой модернизационный запас».

Как заявил в комментарии RT полковник запаса военный эксперт Мирослав Морозов, основные достоинства «Александрита» заключены в стеклопластиковом корпусе, современных гидроакустических станциях и автоматизированной системе управления противоминными действиями.

«С помощью современного оборудования корабль проекта 12700 создаёт различные физические поля, на которые реагируют мины. Причём взрывы происходят на безопасном для тральщика расстоянии, а отсутствие металла в корпусе существенно минимизирует риск поражения минами, которые не удалось своевременно обнаружить. Также в безопасном выполнении задач «Александриту» должны сильно помогать морские дроны», — рассказал Морозов.

Как пояснил эксперт, основная задача кораблей проекта 12700 заключается в постоянном патрулировании охраняемой акватории на предмет поиска подозрительных предметов, неразорвавшихся мин и авиабомб. Чаще всего «Александриты» осматривают воды, прилегающие к военно-морским базам.

«Тральщики проекта 12700 наряду с другими кораблями обеспечения противоминной обороны обеспечивают защиту от воздействия минного оружия противника в военное время, однако для них хватает работы и в мирное время из-за «подарков войны» — неразорвавшихся боеприпасов со времён Великой Отечественной. Они по-прежнему периодически дают о себе знать», — сообщил Морозов.

В беседе с RT историк флота Дмитрий Жаворонков назвал тральщики проекта 12700 «во многом новаторскими кораблями».

«Помимо уникального композитного корпуса, обеспечивающего малозаметность, они обладают мощной, достаточно современной системой поиска и уничтожения мин, способной работать на глубинах до 300 м. Также корабль может искать и уничтожать мины и другие опасные объекты с помощью подводных аппаратов и безэкипажных катеров», — сказал Жаворонков.

Тральщик проекта 12700

© Пресс-служба ВМФ

По мнению эксперта, России необходимо продолжать заменять тральщики советской постройки. Ещё одной важной задачей, которую реализует российская промышленность, является импортозамещение электронно-компонентной базы для достижения «полной технологической самостоятельности в части создания корабельных систем управления и различных противоминных средств», подчеркнул Жаворонков.

«На мой взгляд, необходимо продолжать серию кораблей проекта 12700 и строить их сразу на нескольких верфях, создавать БЭК (безэкипажные катера. — RT), противоминные подводные аппараты и одноразовые уничтожители мин. Все эти меры существенно усилят нашу противоминную оборону», — подытожил Жаворонков.