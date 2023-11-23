Для конспирации использовал спецодежду: в Воронеже задержали готовившего убийство офицера ВС РФ агента спецслужб Украины

Гражданин Украины, готовивший убийство высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, задержан в Воронеже, сообщили в пресс-службе ФСБ. Преступник, который в сентябре 2022 года был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, должен был совершить теракт с применением СВУ. Для конспирации он использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания. Принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по статье «Террористический акт».

В Воронеже предотвращён диверсионно-террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, был задержан гражданин Украины, 1995 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«У задержанного изъято СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления», — говорится в сообщении.

Для конспирации преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы». Также принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по статье «Террористический акт». Злоумышленник арестован и даёт признательные показания о сотрудничестве с спецслужбами Украины.

В ФСБ также рассказали, что мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области. После этого он прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Российскую Федерацию. Перед ним была поставлена задача по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путём закладки и подрыва взрывного устройства.

Показания гражданина Украины, действовавшего по заданию украинских спецслужб

Предотвращение преступных действий киевского режима

16 ноября стало известно, что в Ростовской области силовики задержали сотрудницу ростовского госучреждения, подозреваемую в финансировании ВСУ. Женщина с мая 2018 года сделала переводы на общую сумму более 330 тыс. рублей на украинские банковские счета, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений украинской армии. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В тот же день в Волгограде и Волгоградской области была пресечена работа трёх нарколабораторий. Во время обысков правоохранители изъяли около 50 кг наркотиков.

15 ноября был задержан житель Тюменской области, который по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о военных объектах. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

13 ноября силовики задержали гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона. Он также собирал для СБУ информацию о коммунальных предприятиях в республике, чтобы вывести их из строя. Мужчина признался, что успел сфотографировать электрическую подстанцию, за это ему заплатили около 2,5 тыс. рублей.

10 ноября в ДНР по подозрению в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя был задержан гражданин Украины. Преступление было предотвращено.

8 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, который установил контакт с запрещённой в России украинской военизированной террористической организацией, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.

В тот же день в ФСБ сообщили о задержании в Бурятии мужчины, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО. Пособник украинской разведки использовал ложную информацию, дискредитирующую армию России. Ему грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы в случае признания виновным в совершении госизмены.