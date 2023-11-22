Украинские кураторы и площадка в даркнете: как ОПГ «ХимПром» распространяет наркотики по новой схеме

Один из крупнейших в Восточной Европе наркосиндикатов «ХимПром», созданный, по данным СМИ, при участии СБУ, продолжает распространять наркотики в России. Как рассказали источники RT, теперь вместо крупных нарколабораторий картель создаёт в регионах РФ небольшие наркогруппировки, которые курируются через интернет с территории Украины. Кроме того, наркосиндикат мог взять под контроль один из крупнейших в даркнете форумов, чтобы увеличить оптовые поставки запрещённых веществ.

8 ноября RT рассказал о наркосиндикате «ХимПром», который называют одним из крупнейших в Восточной Европе. С 2010-х годов этот картель распространяет в России, других странах СНГ и на Украине мефедрон и «соли» — самые опасные в мире синтетические наркотики.

Организаторы ОПГ, по данным СМИ, три университетских приятеля из Башкирии: Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель. При поддержке СБУ они смогли организовать на территории России несколько крупных нарколабораторий, в которых работали граждане Украины, снабжённые поддельными документами. Часть средств от продажи наркотиков руководители синдиката переводили на нужды нацбатальонов и ВСУ.

В 2017 году российские силовики задержали 67 предполагаемых членов наркосиндиката, причём 47 из них были гражданами Украины. Были ликвидированы три основные нарколаборатории, в каждой за неделю производили от 150 до 500 кг синтетических наркотиков.

Однако эксперты, опрошенные RT, считают, что наркогруппировка продолжает действовать, но уже по другой схеме.

Наркотики вместо пирожных

«Катя сказала мне, что поехала в командировку, и пропала. Два дня она не выходила на связь. Я написала ей сообщение, что иду в полицию подавать заявление о пропаже человека. Через полчаса мне позвонили и сказали: «Ваша дочь задержана, её подозревают в торговле наркотиками в Воронеже», — рассказывает 52-летняя жительница Ижевска Надежда.

В июле этого года её 32-летнюю дочь Екатерину осудили на шесть лет за торговлю наркотиками и участие в организованной преступной группировке. В суде Екатерина рассказала, что согласилась работать на наркомафию, потому что нуждалась в деньгах. В 2020 году, во время пандемии, её уволили с должности администратора в ижевском кафе. Женщина жила в одной квартире с двумя дочерьми девяти и шести лет, матерью, отчимом и младшим братом, который имеет инвалидность.

Во время поиска новой работы Екатерина в сети нашла объявление о наборе сотрудников в кондитерский цех. Она отправила анкету работодателю и получила неожиданный ответ, что компания занимается не десертами, а продажей наркотиков. По словам Екатерины, она отказалась от вакансии, но менеджеры наркошопа не оставили её в покое, продолжили писать и уговаривать войти в прибыльное дело.

К концу весны, как говорит женщина, она сдалась, потому что была «в тяжёлом моральном состоянии из-за отсутствия денег»: средств не было даже на то, чтобы собрать дочек в первый и четвёртый классы.

Екатерина прошла несколько этапов проверок. Менеджер потребовал от неё прислать фото разворота паспорта, а затем снять короткие видео с входной дверью квартиры, подъезда и табличкой дома, где она проживает.

После подтверждения личности, согласно материалам суда, с ней связывались несколько разных кураторов и обучали работе с мессенджерами и методам конспирации. Так, сотрудник «отдела безопасности» компании учил её, как себя вести, чтобы не вызвать подозрений у полиции.

«При связи с любым из ранее перечисленных ею операторов они просили её отправить им селфи-фото с какими-либо знаками по их запросу или короткое видео с произношением конкретных фраз по их запросу», — отмечает следствие. Делалось это, чтобы каждый раз подтверждать личность курьера и не попасться правоохранителям.

В июле 2021 года Екатерина сказала матери, что на три дня поедет в командировку в Москву: её начальник в кафе якобы доверил ей проверить документацию при получении товара. На самом деле она отправилась на такси в Воронежскую область, чтобы по заданию куратора достать крупную партию наркотиков из тайника, расфасовать их по небольшим пакетам и сделать несколько закладок.

Куратор прислал Екатерине координаты посёлка, у которого она должна выйти из машины и пройти пешком через поле ещё 2 км. Тайник женщина нашла в лесополосе под опознавательным знаком — сломанным телевизором. Возле тайника её и задержали сотрудники ФСБ.

Неизвестные кураторы

Женщине предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также участии в организованной преступной группировке. Кроме Екатерины, фигурантами дела стали ещё четверо мужчин. Обвиняемые не были знакомы и даже никогда не взаимодействовали друг с другом.

«Иерархия сообщества и подразделений включала разнообразие участников, выполняющих отведённые им роли «финансистов», «кураторов», «операторов», «отделов кадров», «межрегиональных отправителей», «складов», «закладчиков», — отмечается в материалах дела.

Егора Буркина называют главарём ОПГ «ХимПром». По данным российских силовиков, сейчас он скрывается в Мексике

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Каждый новый соискатель должен был пройти предварительную идентификацию и проверку — прислать своё фото с разворотом паспорта, у каждого из них были свои кураторы.

«Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий вышли на след наркокурьеров и выяснили, что это не просто мелкий наркомагазин в области, а одна из региональных ячеек большой ОПГ. Возбудили дело по ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нём». — RT). Такая статья предполагает не менее двух уголовных дел: в отношении организаторов и в отношении участников», — пояснил RT адвокат Роман Нестеров, представлявший в суде интересы Екатерины.

В рамках второго уголовного дела было установлено более полусотни предполагаемых участников ОПГ, которые являлись координаторами и через мессенджеры руководили курьерами, химиками и закладчиками. Все они оказались гражданами Украины и работали из-за границы. По данным источников RT в правоохранительных органах, воронежская ячейка являлась структурным подразделением наркосиндиката «ХимПром».

Екатерина и четыре её подельника также рассказали следствию, что не были знакомы лично со своими кураторами, однако разговаривали с ними по телефону и чётко слышали «украинский говор» от некоторых из них.

«После того как в 2017 году ликвидировали несколько гигантских лабораторий группировки, «ХимПром» перешёл на производства меньшего масштаба и более мобильные. Такие лаборатории сложнее вычислить, и даже если одну из них разгромят, ущерб для бизнеса будет не таким значительным. Управлять бизнесом с территории Украины тоже очень выгодно: если личности кураторов установят, задержать их крайне сложно. Важно понимать, что Буркин с его «ХимПромом» не единственный наркоделец. Так сейчас действуют все крупные торговцы», — поясняет экс-глава 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих.

Вместе с тем 26 июля этого года ФСБ отчиталась о ликвидации подпольной лаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотиков в Подмосковье.

По данным ведомства, организаторами и продавцами стали граждане Украины. Кроме того, они администрировали интернет-магазины, через которые продавались запрещённые вещества на территории России.

16 ноября ФСБ сообщила о разгроме трёх нарколабораторий в Волгограде и области. По данным ведомства, их создали семь россиян «под контролем и при координации кураторов с Украины».

В ходе обысков силовики изъяли более 12 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и 50 кг синтетических наркотиков, которые организаторы планировали сбыть через онлайн-магазины и «тайники-закладки». Связаны ли эти лаборатории с ОПГ «ХимПром», пока неизвестно.

Сети синдиката

Информацию о том, что наркосиндикат продолжает распространять «соли» и мефедрон не только на Украине, но и в России, подтвердили сразу несколько источников RT. При этом при вербовке россиян «ХимПром» применяет психологические схемы, похожие на те, что используют мошенники из так называемых украинских кол-центров.

«Объявления о приёме на работу закладчиками и курьерами маскируются под обычные. Пишут, что некоей фирме требуется курьер или водитель, — рассказывает собеседник RT. — Соискателя, откликнувшегося на объявление, просят прислать подробную анкету или беседуют с ним по Skype, прощупывают его со всех сторон. И только потом сообщают, что на самом деле работа связана с наркотиками. Дальше смотрят на его реакцию. Если видят, что человек не бежит в полицию и вроде как готов, но сомневается, то начинают обрабатывать и уговаривать войти в дело».

После этого, по словам силовика, новоявленный член синдиката проходит обучение в зависимости от того, на какую позицию его берут.

«Химика учат варке «солей» и обустройству лаборатории, курьера — секретам конспирации. Каждого новичка обучают по видеосвязи пять-шесть кураторов поочерёдно, — рассказывает источник. — При этом кураторы сидят за границей и ничем не рискуют. Когда менеджеры приходят к выводу, что новичок готов, то дают ему задание. При этом некоторых за время обучения разводят на кредит. Он идёт в качестве залога за партию наркотиков, которую он будет перевозить, или за оборудование для нарколаборатории».

Александр Щипцов жил по соседству с Буркиным и учился с ним в одной школе

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В свою очередь, Сергей Пелих отмечает, что наркосиндикат переориентировался на продажи запрещённых веществ не физическим лицам, а магазинам в даркнете. Сейчас только в России действует около 9 тыс. онлайн-магазинов, распространяющих наркотики, поэтому спрос на оптовые поставки синтетики действительно большой, поясняет он.

«Раньше Буркин торговал только химией и только через свою сеть, так сказать, торговую марку. Теперь он поставляет вещества совершенно разным магазинам, поэтому отследить его поставки ещё сложнее. Кроме того, по нашим данным, теперь «ХимПром» стал направлять свободные деньги и на закупку героина, кокаина и гашиша. То есть теперь торгуют не только синтетикой», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, сейчас наркосиндикат принимает активное участие в переделе рынка в даркнете, который начался с ликвидации крупного маркетплейса.

Эксперты не исключают, что «ХимПром» смог получить контроль над одним из старейших русскоязычных форумов в даркнете, на котором не только торгуют наркотиками, но и заключают сделки по продаже поддельных документов, оружия, а также нанимают «спортиков» для расправ с проворовавшимися кладменами.

«На этом форуме в июне прошлого года появилось объявление от имени администрации о том, что площадка была перекуплена, — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. — По некоторым данным, она продалась некоему конгломерату, состоящему из нескольких крупных наркодилеров и маркетплейса. Сумма продажи, которая фигурировала в то время, составляла $2—3 млн. Позднее появилась информация, что в покупке форума принял участие и наркосиндикат «ХимПром».

Ещё один специалист по кибербезопасности анонимно рассказал RT, что и сам маркетплейс может быть тесно связан с главарями «ХимПрома» или вовсе принадлежать им. Так, летом прошлого года на форуме в ветке, посвящённой продаже наркотиков, не было представлено ни одного другого магазина, кроме этого маркетплейса.

Андрей Вигель объявлен в федеральный розыск РФ за дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу

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«В ответ на сообщения о том, что магазин выкупил форум и монополизировал его, представители маркетплейса стали заявлять, что их противники будут иметь дело с Нацполицией и Генпрокуратурой Украины», — отметил собеседник RT.

Закрытый Telegram-канал с новостями о даркнете осенью прошлого года сообщал, что старейший форум стал «эсбэушной помойкой».

«Логика была такой: «ХимПром» — это наркосиндикат с Украины с длинными руками и связями в спецслужбах. А значит, площадка служит источником средств для украинских чиновников и наркодилеров», — писал автор статьи.

Между тем в России против синдиката продолжают расследовать уголовные дела и выносить по ним приговоры. 6 октября 2022 года Мособлсуд признал 21 гражданина Украины и одного россиянина участниками ОПГ «ХимПром» и приговорил их к срокам от 11 лет и 6 месяцев до 20 лет. Однако, как сообщили RT в пресс-службе суда, приговор до сих пор не вступил в законную силу, поскольку сразу несколько фигурантов дела подали апелляции.

Ещё несколько дел в отношении подозреваемых участников и организаторов «ХимПрома» находятся на стадии расследования. Кроме того, следователи продолжают собирать информацию об отмывании 2,4 млрд рублей, полученных от продажи наркотиков.

В свою очередь, на Украине в 2019 году также были возбуждены уголовные дела против «ХимПрома». Но вскоре расследование приостановили, и создатель ОПГ Егор Буркин уехал в Мексику и оттуда продолжил руководить картелем.

По данным российских силовиков, Буркин и его подельники заплатили украинским судьям, депутатам и сотрудникам спецслужб десятки тысяч долларов, чтобы расследованию дел против синдиката не давали хода.

При этом наркоторговец позиционирует себя как патриота Украины, который жертвует десятки тысяч долларов на ВСУ. А получателями этих средств являются фонды депутатов Верховной рады, связанные с офисом Зеленского.

В процессе подготовки материала редакция RT обнаружила в интернете сайты онлайн-магазинов наркотиков, доступ к которым открыт всем пользователям сети, а не только в даркнете. RT направил обращения в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на площадки и заблокировать их ресурсы.