Картель для ВСУ: как наркобарон из Башкирии стал спонсором украинской армии

За наркокартелем «ХимПром», одним из крупнейших в Восточной Европе, стоят три университетских приятеля из Башкирии — Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, сообщают СМИ. По опубликованным данным, эта ОПГ поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР. Как отмечают источники, на Украине СБУ крышует «ХимПром», а руководители картеля, в свою очередь, спонсируют нацбатальоны и ВСУ. RT разыскал в России родственников и знакомых предполагаемых главарей этой ОПГ и выяснил, как синдикат создавал и расширял свой нелегальный бизнес.

«Безобидный добряк»

По данным СМИ, главой международного наркосиндиката, который называют одним из крупнейших в Восточной Европе, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин.

Как выяснил RT, он вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Его одноклассники и учителя из школы №12 вспоминают, что Егор был дружелюбным, «безобидным добряком» и не очень любил учиться.

По их словам, в юности Буркин увлекался спортом: занимался волейболом в школьной секции и ходил в тренажёрный зал.

Ещё в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнёром по бизнесу, а затем — правой рукой в наркосиндикате. Молодые люди жили по соседству и закончили одну школу с разницей в год.

Оба парня росли в семьях предпринимателей. Как выяснил RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном «Престиж», а потом основал небольшое производство АО «Техремстрой» по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Сейчас и ресторан, и компания ликвидированы.

Одноклассники вспоминают Егора Буркина (второй слева, второй ряд снизу) как доброго и отзывчивого парня.

© Соцсети

У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери, по данным RT, торговая точка на местном рынке. Когда Буркин учился в старших классах, его родители развелись, он остался жить с мамой.

«Было видно, что родители у Егора богаче, чем большинство взрослых в нашем городе: например, он всегда был хорошо одет — в довольно дорогие вещи. У него у первого в нашем классе появился сотовый телефон», — добавляют собеседники.

Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке. По словам одногруппников, внешне они вели жизнь обычных студентов. Из открытых источников известно, что Щипцов одно время подрабатывал таксистом.

«Они поймали тренд»

В 2010 году, когда Буркину был 21 год, умер его отец. Согласно документам, которые есть в распоряжении RT, от него молодой человек получил в наследство не только имущество, но и долги по кредиту в банке «Инвестиционный капитал». Банк пытался взыскать их через суд.

По словам знакомых, в это время друзья занимались игорным бизнесом. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми. Кроме того, он был совладельцем салона с игровыми автоматами, который находился на городском рынке.

«Но потом у Буркина начались проблемы: по слухам, которые ходят в городе, тогда он кинул одного из совладельцев на 1 млн рублей — взял деньги и скрылся. Его искали», — рассказал собеседник RT, который был лично знаком с Буркиным.

А вскоре, по словам знакомых, Егор разрешил все свои проблемы и раздал долги, переключившись на торговлю «солями».

Александр Щипцов жил с Егором Буркиным по соседству и ходил в одну школу.

© Соцсети

Экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД, полковник в отставке Сергей Пелих рассказывает RT, что как раз в 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль».

Эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодёжи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дёшево. К тому же некоторые химические соединения не были запрещены в стране. Например, «соль» можно было купить почти свободно под видом удобрений для растений или соли для ванн.

Одновременно с этим в даркнете стали появляться анонимные площадки по продаже запрещённых веществ. Такие маркетплейсы позволяли стать продавцом наркотиков любому, у кого были деньги.

«Когда в сети появились такие онлайн-магазины, это стало прорывом для наркоторговцев. Представьте: раньше, чтобы стать даже мелким продавцом героина, ты должен был войти в группировку, за тебя должны были поручиться. А анонимные магазины позволили стать продавцом любому — были бы деньги. Отследить цепочку правоохранителям тогда было почти невозможно: между продавцом и конечным покупателем могло быть несколько посредников. Буркин и Щипцов просто поймали тренд», — говорит Сергей Пелих.

Деньги от торговли наркотиками и игорного бизнеса Буркин пытался вкладывать в недвижимость и строительство. Так, в 2013 году, как выяснил RT, он обращался в городское агентство недвижимости, чтобы найти помещение под офис. Риелтор, с которым он тогда общался, рассказал RT, что Буркин показался ему «молодым, глупым парнишкой».

«Хотел какой-то бизнес делать, в том числе в сфере недвижимости, — вспоминает собеседник. — Хотя на сотрудниц помоложе он производил приятное впечатление. Девочки всегда говорили: «Ой, снова тот высокий парень пришёл».

RT удалось разыскать мать Буркина, но она отказалась от общения с журналистами.

«Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», — рассказывает RT близкий знакомый матери. — Не так давно к ней зачем-то просился в друзья одесский блогер Домбровский, который, как пишут в сетях, был связан с Егором. А потом ей стали поступать угрозы из-за того, чем занимается Буркин. Она считает, что угрожал один из бывших подельников сына. После текстовых сообщений в соцсетях и звонков взломали её телефон».

Специалист по отмыванию денег

Ещё один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «ХимПроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Об этом со ссылкой на силовиков сообщает РИА Новости.

Как выяснил RT, с Буркиным и Щипцовым в нефтяном университете учился полный тёзка третьего руководителя картеля. По словам однокурсников, он был тихим парнем — «не бухал, не курил». Закончил с отличием бюджетное отделение по специальности «инженер автоматизации».

В 2012 году вместе с бизнес-партнёром Вигель открыл в Стерлитамаке на улице Ленина ночной клуб L'Avenue. Как рассказал один из бывших сотрудников заведения, оно пользовалось большой популярностью у местной молодёжи.

Вигель отвечал в клубе за хозяйственную часть и всегда очень строго следил за финансами заведения.

«Они (собственники) вели бизнес довольно жёстко, решения всегда принимали в одностороннем порядке, — рассказал RT Николай (имя изменено). — У нас как-то делали ремонт в клубе, так подрядчик отчитывался перед Вигелем за каждую копейку. Его самого и рабочих периодически проверяли на полиграфе: не воруют ли они, не обманывает ли. Они вообще всех своих сотрудников через полиграф прогоняли. Я тогда думал: «Какого чёрта у людей такая бдительность, чтобы до копейки проверять все счета?»

По словам Николая, сотрудники клуба предполагали, что владельцы нелегально получают прибыль в сфере азартных игр, поскольку у них были очень большие заработки.

«Хозяева были тогда совсем молодыми людьми, лет по 25. Но при этом чувствовалось, что они ребята очень крутые и крутят очень большими деньгами», — сказал Николай.

По данным базы Контур.Фокус, полный тёзка третьего лидера преступного сообщества до 2017 года был совладельцем четырёх фирм, которые занимались строительством, оптовой торговлей ломом металлов и организацией отдыха и развлечений.

RT cвязался с двумя бывшими бизнес-партнёрами Вигеля — Алексеем Конновым и Геннадием Ефременко. Первый утверждает, что Вигель предоставлял ему поддельные документы, а второй судится из-за 25 млн рублей, которые Вигель взыскивает с него якобы «по липовому договору займа».

При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России.

Андрей Вигель находится в федеральном розыске за уголовное преступление.

© Пресс-служба МВД

Бывшая супруга Андрея, с которой он развёлся четыре года назад, утверждает, что на протяжении всей их совместной жизни (то есть с 2007 года) у него никогда не было больших денег.

Она не верит, что Вигель мог быть причастен к отмыванию денег от продажи наркотиков, и уверяет, что никогда не слышала о друзьях мужа с фамилиями Буркин или Щипцов.

При этом женщина подтвердила, что около 2020 года с ней связывались сотрудники МВД и спрашивали, где находится бывший супруг: «Я подумала, что у него какие-то неприятности в бизнесе. С лета 2019 года, когда мы разъехались, я с ним не общаюсь и не вижусь. Насколько я знаю, он не в Стерлитамаке сейчас живёт».

В МВД РФ на запрос RT сообщили, что Андрей Вигель 1986 года рождения «числится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ». Речь идёт о даче взятки в особо крупном размере должностному лицу. Вигеля объявили в розыск сотрудники УМВД по Оренбургской области.

Рабочая сила с Украины, лаборатории в России

К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печёрского 1988 года рождения.

На Украине главари ОПГ смогли заручиться поддержкой СБУ.

«Украинские силовики были в этом заинтересованы не только из-за того, что «ХимПром» платил им деньги за «крышу», но и потому, что наркотики — это ещё один вид оружия против России. Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжёлые вещества — поверьте, это очень эффективное оружие против населения. Действует быстро и незаметно», — сказал в беседе с RT полковник Сергей Пелих.

В 2016 году Егору Буркину удалось сбежать из России на Украину.

© Соцсети

Издание Лайф со ссылкой на собственный источник сообщало, что тогда же «ХимПром» открыл свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса.

Кроме того, в 2015—2016 годах нарколаборатории действовали в Московской и Свердловской областях, но сотрудниками и курьерами там работали в основном граждане Украины. Их нанимали по объявлениям, а вербовочные пункты, куда приходили соискатели, располагались в Киеве — в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

«Соискателя просили прислать своё фото с раскрытым паспортом. У наркомафии были все личные данные человека, чтобы его было легче контролировать и запугивать», — рассказал RT полковник Сергей Пелих.

По его словам, одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

После обучения новым работникам, которые проходили проверки, выдавали поддельные российские паспорта и водительские удостоверения, банковские карты на подставных лиц и телефоны с установленными мессенджерами, через которые они получали инструкции от организаторов.

В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «ХимПром» и распространении наркотиков. Сотрудники МВД и ФСБ задержали 67 предполагаемых членов наркосиндиката, причём 47 из них были гражданами Украины. Во время следствия в Московской области ликвидировали три крупные нарколаборатории: в каждой за неделю производили от 150 до 500 килограммов синтетических наркотиков.

«В одной из лабораторий пришлось сменить три группы оперативников, которые описывали найденное. Людям становилось плохо из-за наркотических паров в воздухе — настолько много веществ там хранилось. Некоторые теряли сознание, пока их откачивали, коллеги заступали на дежурство», — поделился с RT Сергей Пелих.

К тому моменту «ХимПром» поставлял крупные партии наркотиков как минимум в 14 российских регионов — на машинах, оборудованных специальными тайниками. В десяти регионах обнаружили и ликвидировали оптовые склады синтетики. Всего было изъято «более 9,5 тонны синтетических наркотиков и прекурсоров (вещества, из которых синтезируют наркотики — прим. RT), а также лабораторное оборудование».

Кроме того, в ходе расследования силовики собрали доказательства об отмывании 2,7 млрд рублей (на тот момент сумма равнялась примерно $45 млн).

Правая рука главаря ОПГ «ХимПром» Александр Щипцов

© Соцсети

В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении ещё более 25 других участников «ХимПрома» рассматривает суд.

Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Несмотря на серьёзную уголовную статью, суд не стал помещать его под арест в СИЗО, а отпустил под подписку о невыезде. Ему удалось сбежать из России и приехать на Украину.

Сейчас главарь наркосиндиката, а также Александр Щипцов, находятся в федеральном розыске РФ.

Меценат ВСУ Левченко-Буркин

Пока в России расследовали дела против «ХимПрома» и изымали тонны наркотиков, на Украине ОПГ не встречала никаких препятствий в работе. Только в марте 2019 года СБУ и Генпрокуратура начали задерживать членов группировки.

Тогдашний замглавы СБУ Павел Демчина рассказывал, что ежедневный оборот «ХимПрома» составлял около 200 млн рублей, а внутри ОПГ существовала жёсткая иерархия.

«За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование личных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы», — заявил он.

По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области были изъяты более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

«Мы обнаружили фактически весь спектр психотропных и наркотических веществ, которые вообще существуют в незаконном обращении во всех странах мира», — сообщал Павел Демчина.

В 2022 году из друзей Буркина Михаил Помогайбо опубликовал, по его словам, схему нарколабораторий ОПГ на Украине.

© Соцсети

Сам Егор Буркин (Левченко) был задержан по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путём».

Но вскоре расследование дела было приостановлено. Подозреваемый сумел покинуть СИЗО и сейчас прячется в Мексике.

По данным российских силовиков, главарь наркомафии и его подельники заплатили украинским судьям, депутатам и сотрудникам спецслужб десятки тысяч долларов за то, чтобы расследованию дел против синдиката не давали ход.

При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов ВСУ.

На сайте, посвящённом «меценату» и «бизнесмену» Егору Левченко (Буркину) говорится, что до 24 февраля 2022 года «СМИ нередко обрисовывали его образ в тёмных тонах». Авторы статьи утверждают, что на Украине он часто сталкивался с предвзятым отношением из-за российского происхождения. Там также сообщается, что «предприниматель» активно жертвует большие суммы украинской армии, в частности националистическому батальона «Азов» (запрещён в России).

Буркин заявил, что выделил около миллиона долларов подразделению теробороны Киева имени Архангела Михаила, которым руководил ветеран АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). В сети глава синдиката опубликовал благодарственные письма, которые отряд теробороны присылал на имя Левченко, а также фонду From Heart UA.

Благодарственные письма, которые отправлял батальон теробороны Егору Левченко (Буркину) и аффилированному с ним благотворительному фонду.

© Соцсети

Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «ХимПрома» в том, что он поставляет тяжёлые наркотики на передовую украинским солдатам.

Помогайбо также опубликовал в соцсетях подробную схему нарколабораторий «ХимПрома» на Украине. Он заявил, что не верит в честность украинского расследования, поскольку Буркин «задавит всех деньгами».

Помогайбо утвреждал, что благотворительный фонд From Heart UA, который аффилирован с Буркиным, является организацией для отмыва денег от продажи солей.

Кроме того в январе этого года в сети появилась запись видеозвонка Александра Щипцова и Егора Буркина. Во время разговора Щипцов заявлял, что после обысков нарколабораторий и офисов ОПГ к нему обратился сотрудник СБУ и помощник первого замгенпрокурора Артём Петрашкин, который якобы предложил ему крышевать наркокартель за половину всей выручки.

Не смотря на это, в мае этого года на Украине стартовала акция «Поймай барыгу», лицом кампании выступил одесский блогер Стас Домбровский, живущий в Швейцарии. Он заявил, что за точную информацию о закладчике или мелком торговце каждый получит по тысяче долларов, о торговце в зоне боевых действий — три тысячи долларов, а за информацию о местонахождении нарколаборатории — 25 тыс. долларов.

После этого блогер сообщил, что единственным спонсором акции является бизнесмен Егор Левченко (Буркин). По данным украинских СМИ, таким образом главарь ОПГ хотел устранить конкурентов.

Однако уже осенью Домбровский из соратника и сторонника Буркина вдруг превратился в его оппонента и разоблачителя. Мужчина в соцсетях стал рассказывать о схемах наркокартеля и угрозах в свой адрес.

2 ноября блогер сообщил, что неизвестные сожгли его дом и машину в Швейцарии. Мужчина обвинил в поджоге украинские власти, начальника контрразведки Украины Александра Поклада, а также главаря «ХимПрома» Егора Буркина.

По одной из версий, разоблачитель мог сам устроить пожар, чтобы снять с себя подозрения в связях с ОПГ.

За неделю до этого в Испании закидали бутылками с зажигательной смесью виллу украинского блогера Анатолия Шария. На видео с камер наружного наблюдения видно, как ночью в дом летят горящие предметы, после этого на лестнице и балконе начинается пожар.

Шарий также связал поджог с его расследованием против «Химпрома». Ранее в своих соцсетях он опубликовал несколько видеороликов, в которых рассказал, как наркосиндикат развил бизнес на Украине и «подсадил» тысячи молодых украинцев на соли.

При этом, согласно публикациям в соцсетях, наркокартель по прежнему продолжает работать, поставлять соли на передовую и вербовать новых закладчиков.