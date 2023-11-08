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ФСБ задержала в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

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Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России задержали в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за Вооружённые силы Украины.
ФСБ задержала в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, житель Нижегородской области установил контакт с запрещённой в России украинской военизированной террористической организацией.

«В целях вступления в данную организацию и участия в боевых действиях против Вооружённых сил России», — приводит сообщение ТАСС.

Мужчину задержали при попытки выезда на Украину.

Его арестовали. Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.

Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.

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