ФСБ задержала в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России задержали в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за Вооружённые силы Украины.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, житель Нижегородской области установил контакт с запрещённой в России украинской военизированной террористической организацией.

«В целях вступления в данную организацию и участия в боевых действиях против Вооружённых сил России», — приводит сообщение ТАСС.

Мужчину задержали при попытки выезда на Украину.

Его арестовали. Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.

Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.