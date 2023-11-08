ФСБ задержала в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, житель Нижегородской области установил контакт с запрещённой в России украинской военизированной террористической организацией.
«В целях вступления в данную организацию и участия в боевых действиях против Вооружённых сил России», — приводит сообщение ТАСС.
Мужчину задержали при попытки выезда на Украину.
Его арестовали. Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.
Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.