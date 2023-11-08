ФСБ: в Бурятии задержан пособник разведки Украины, склонявший людей к госизмене

В Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону украинской армии, сообщили в ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — заявили в российской спецслужбе.

Мужчина гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов»*. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о внесудебном порядке блокировки сайтов с призывами к сбору средств для противников России в условиях вооружённого конфликта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.