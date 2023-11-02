Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о сборе средств для противников России в условиях вооружённого конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.
Ранее стало известно, что россиянина обвинили в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.