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Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном порядке блокировки сайтов с призывами к сбору средств для противников России в условиях вооружённого конфликта.
Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ
  • Gettyimages.ru

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о сборе средств для противников России в условиях вооружённого конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.

Ранее стало известно, что россиянина обвинили в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.

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