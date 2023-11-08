«Склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ»: ФСБ пресекла деятельность пособника украинской разведки в Бурятии

В Бурятии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО. По данным российской спецслужбы, пособник украинской разведки использовал ложную информацию, дискредитирующую армию России. Ему грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы в случае признания виновным в совершении госизмены.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации. В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые Силы Российской Федерации. Гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов»*, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пособник украинских нацистов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит тюремный срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

На прошлой неделе по подозрению в госизмене в городе Белово Кемеровской области задержали россиянина, который вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. В составе украинских кибервойск он осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны.

По аналогичной статье также был задержан ещё один россиянин, который передавал на Украину сведения об оборонительных сооружениях Крыма. По данным ФСБ, в марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, мужчина собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

Инциденты в Донбассе

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике сообщило о задержании двоих граждан РФ, причастных к корректировке огня противника по гражданской инфраструктуре Донецка.

Отмечается, что злоумышленники использовали мессенджеры и социальные сети для передачи информации украинским спецслужбам, включающие фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в аварийно-спасательных работах.

«В ближайшее время по данному факту следственными органами будет дана процессуальная оценка», — говорится в сообщении.

Также по теме «В этом ключ происходящих событий»: Путин заявил, что Россия защищает свои моральные ценности и язык Россия защищает свои ценности, свою историю и культуру и помогает это делать жителям Донбасса и Новороссии. Об этом заявил Владимир...

Кроме того, утром 8 ноября депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил, что в Луганске погиб его коллега, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Как заявил источник RT, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко.

Сын Филипоненко Иван подтвердил в разговоре с RT гибель отца. По его словам, взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем.

«Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти»

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ отметил, что некоторые государства напрямую пытаются расшатать законную власть в странах Содружества.

«Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей. Сохраняются такие общие для нас угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической, биологической безопасности», — подчеркнул он.

По словам главы государства, международная обстановка остается крайне сложной и напряжённой.

«В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — констатировал Путин.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.