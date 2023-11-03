«В этом ключ происходящих событий»: Путин заявил, что Россия защищает свои моральные ценности и язык

Россия защищает свои ценности, свою историю и культуру и помогает это делать жителям Донбасса и Новороссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ. По словам президента, если бы на Украине нормально относились к русским и не было государственного переворота, России не пришлось бы в 2014 году возвращать Крым в свой состав.

Владимир Путин заявил, что, если бы на Украине нормально относились к русским людям, России не пришлось бы возвращать полуостров в свой состав. Президент высказался об этом 3 ноября в ходе встречи с представителями Общественной палаты РФ.

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной — я и сейчас говорю «с братской», имея в виду, что этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, — нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом», — сказал Путин.

Путин: «Не было бы и мысли о возврате Крыма, если бы к русским относились нормально»

Российский лидер вновь подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо было защищать людей от нацистов.

«...Мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссией», — заявил Путин.

Он также отметил, что после распада Советского Союза на Украине объявили, что русские не являются коренной нацией, и «параллельно ещё начали истреблять русских в Донбассе — под аплодисменты Запада».

Кроме того, президенту задали вопрос о решении начать спецоперацию. Глава государства в ответ подчеркнул, что у России не было иного выбора.

«Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.

Президент также высказался о том, что Украина в традиционном понимании была сформирована только при советской власти, в том числе за счёт южнорусских земель.

«...Мы все хорошо знаем — это факты истории, — что все... южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины в период создания СССР. Не было ещё никакой Украины в составе империи — были области», — сказал Путин.

Украина была сформирована в том числе за счёт Причерноморья, продолжил президент, отметив, что все эти города «были основаны Екатериной II после серии войн с Османской империей».

Как подчеркнул Путин, современная Россия смирилась с новыми реалиями после распада СССР, однако факт истребления всего русского на Украине он назвал «запредельным».

О беспорядках в Махачкале

В ходе беседы с членами ОП президент также высказался на тему событий в аэропорту Махачкалы 29 октября. В тот день на фоне прибытия рейса из Тель-Авива там начались беспорядки. В МИД России вскоре заявили, что в реализации этой деструктивной акции ключевую роль сыграл киевский режим.

Президент обратил внимание на подход Запада к оценке событий на Ближнем Востоке и в России.

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«...Меня удивляет позиция этих заокеанских «деятелей»: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство», — сказал он.

Как отметил президент, эта активность говорит о том, что Запад преследует свои собственные интересы, а не заботится об интересах каких-то третьих народов и третьих стран. Раскачку ситуации в России Путин назвал «абсолютно недопустимой» для такой многонациональной страны.

Он также отметил, что информационные вбросы, сопровождавшие беспорядки в Махачкале, делались в том числе с территории Украины. Реакцию российского духовенства на эти события Путин назвал «быстрой и убедительной».

Президент также заявил, что последующая реакция государства на такие события должна соответствовать законодательству.

«...Для Дагестана, любимого мною Дагестана, это не какая-то главная тенденция, это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать», — сказал он.