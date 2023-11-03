Путин: выходцы с Кавказа отлично действуют в зоне спецоперации
- РИА Новости
«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически», — сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты России.
Он отметил, что выходцы с Кавказа в российской армии воюют не только на рядовых должностях, но также занимают и высшие командирские посты.
В мае глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Путин высоко оценил действия военнослужащих из Северо-Кавказского федерального округа в зоне проведения специальной военной операции.