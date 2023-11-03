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Путин: выходцы с Кавказа отлично действуют в зоне спецоперации

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Выходцы с Кавказа отлично воюют в зоне спецоперации на Украине и занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: выходцы с Кавказа отлично действуют в зоне спецоперации
  • РИА Новости

«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически», — сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты России.

Он отметил, что выходцы с Кавказа в российской армии воюют не только на рядовых должностях, но также занимают и высшие командирские посты.

В мае глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Путин высоко оценил действия военнослужащих из Северо-Кавказского федерального округа в зоне проведения специальной военной операции.

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