Путин: выходцы с Кавказа отлично действуют в зоне спецоперации

Выходцы с Кавказа отлично воюют в зоне спецоперации на Украине и занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически», — сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты России.

Он отметил, что выходцы с Кавказа в российской армии воюют не только на рядовых должностях, но также занимают и высшие командирские посты.

В мае глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Путин высоко оценил действия военнослужащих из Северо-Кавказского федерального округа в зоне проведения специальной военной операции.