Глава Дагестана заявил, что Путин высоко оценил работу военных из СКФО в зоне спецоперации

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценил действия военнослужащих из Северо-Кавказского федерального округа в зоне проведения специальной военной операции.

«На прошлой неделе в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства высоко оценил выполнение представителями Северного Кавказа воинского долга в ходе СВО», — приводит РИА Новости его слова.

Меликов добавил, что Путин обратил внимание на тщетность любых попыток врагов внести раздор в большую семью народов России, людей всех национальностей и конфессий.

Ранее президент России заявил, что широкая консолидация российских политических сил важна для поддержки принимающих участие в спецоперации военных.