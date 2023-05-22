Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Дагестана заявил, что Путин высоко оценил работу военных из СКФО в зоне спецоперации

Короткая ссылка
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценил действия военнослужащих из Северо-Кавказского федерального округа в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Дагестана заявил, что Путин высоко оценил работу военных из СКФО в зоне спецоперации
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«На прошлой неделе в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства высоко оценил выполнение представителями Северного Кавказа воинского долга в ходе СВО», — приводит РИА Новости его слова.

Меликов добавил, что Путин обратил внимание на тщетность любых попыток врагов внести раздор в большую семью народов России, людей всех национальностей и конфессий.

Ранее президент России заявил, что широкая консолидация российских политических сил важна для поддержки принимающих участие в спецоперации военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить