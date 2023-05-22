Глава Дагестана заявил, что Путин высоко оценил работу военных из СКФО в зоне спецоперации
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«На прошлой неделе в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства высоко оценил выполнение представителями Северного Кавказа воинского долга в ходе СВО», — приводит РИА Новости его слова.
Меликов добавил, что Путин обратил внимание на тщетность любых попыток врагов внести раздор в большую семью народов России, людей всех национальностей и конфессий.
Ранее президент России заявил, что широкая консолидация российских политических сил важна для поддержки принимающих участие в спецоперации военных.