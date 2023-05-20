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Путин: консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

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Широкая консолидация российских политических сил важна для поддержки принимающих участие в спецоперации военных, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО
  • РИА Новости

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции», — говорится в обращении Путина к участникам съезда партии «Справедливая Россия — За правду».

Он отметил стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами.

Российское правительство ранее утвердило устав фонда поддержки участников СВО.

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