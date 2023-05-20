Путин: консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО
- РИА Новости
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции», — говорится в обращении Путина к участникам съезда партии «Справедливая Россия — За правду».
Он отметил стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами.
Российское правительство ранее утвердило устав фонда поддержки участников СВО.