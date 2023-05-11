Правительство утвердило устав фонда поддержки участников спецоперации на Украине
- РИА Новости
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«Правительство утвердило устав государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», он создан по инициативе президента», — приводит ТАСС слова Мишустина на заседании кабмина.
Отмечается, что был определён перечень органов управления, порядок их формирования, компетенции и задачи, которые фонд должен выполнять.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации.
В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.