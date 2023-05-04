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ЦБ: мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы задним числом

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Правовые нормы позволяют мобилизованным гражданам взять кредитные каникулы задним числом.
ЦБ: мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы задним числом
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Мобилизованный или другой участник специальной военной операции вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО»», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации.

В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.

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