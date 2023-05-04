ЦБ: мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы задним числом

Правовые нормы позволяют мобилизованным гражданам взять кредитные каникулы задним числом.

Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Мобилизованный или другой участник специальной военной операции вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО»», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации.

В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.