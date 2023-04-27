Банки России предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей

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В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.
Банки России предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора.

«С конца сентября 2022 года до 31 марта 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей каникулы по 188,3 тыс. кредитов на сумму 72,4 млрд рублей, в том числе в марте — по 8,4 тыс. кредитов на сумму 3,1 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации.

Государственная дума одобрила законопроект о продлении до конца 2023 года срока обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

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