Госдума одобрила продление до конца 2023 года срока обращения за кредитными каникулами
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что, как предусмотрено действующим законодательством, физлица, индивидуальные предприниматели и МСП могли обращаться к своему кредитору в период с 1 марта прошлого года по 31 марта этого года за предоставлением кредитных каникул. Это касается кредитных договоров, заключённых до 1 марта 2022 года.
Одобренный сегодня нижней палатой российского парламента законопроект продлевает предельный срок обращения за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года.
В марте в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.