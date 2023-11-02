В Кремле поддержали усилия Меликова в наведении порядка после событий в Махачкале
- РИА Новости
Он прокомментировал слова Меликова о том, что виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы привлекут к ответственности, но гоняться «за ведьмами» никто не намерен.
Песков отметил, что это прерогатива главы республики.
«Он занимается наведением порядка в своём регионе после такого инцидента», — заявил представитель Кремля.
При этом он подтвердил, что Кремль поддерживает главу региона в данном вопросе.
Ранее Меликов сообщил, что доложил российскому президенту Владимиру Путину о мерах наказания, которые грозят организаторам и участникам беспорядков в Махачкале.
Также глава Дагестана заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет.