В Кремле поддержали усилия Меликова в наведении порядка после событий в Махачкале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наведения порядка в регионе после событий в аэропорту Махачкалы.

Он прокомментировал слова Меликова о том, что виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы привлекут к ответственности, но гоняться «за ведьмами» никто не намерен.

Песков отметил, что это прерогатива главы республики.

«Он занимается наведением порядка в своём регионе после такого инцидента», — заявил представитель Кремля.

При этом он подтвердил, что Кремль поддерживает главу региона в данном вопросе.

Ранее Меликов сообщил, что доложил российскому президенту Владимиру Путину о мерах наказания, которые грозят организаторам и участникам беспорядков в Махачкале.

Также глава Дагестана заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет.