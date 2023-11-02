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В Кремле поддержали усилия Меликова в наведении порядка после событий в Махачкале

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наведения порядка в регионе после событий в аэропорту Махачкалы.
В Кремле поддержали усилия Меликова в наведении порядка после событий в Махачкале
  • РИА Новости

Он прокомментировал слова Меликова о том, что виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы привлекут к ответственности, но гоняться «за ведьмами» никто не намерен.

Песков отметил, что это прерогатива главы республики.

«Он занимается наведением порядка в своём регионе после такого инцидента», — заявил представитель Кремля. 

При этом он подтвердил, что Кремль поддерживает главу региона в данном вопросе.

Ранее Меликов сообщил, что доложил российскому президенту Владимиру Путину о мерах наказания, которые грозят организаторам и участникам беспорядков в Махачкале.

Также глава Дагестана заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет.

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