Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в Махачкале

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что доложил российскому президенту Владимиру Путину о мерах наказания, которые грозят организаторам и участникам беспорядков в Махачкале.

Заявление Меликова приводит РИА Новости.

По его словам, к ответственности привлекут тех, кто совершил правонарушения, подпадающие под статьи уголовного или административного кодекса.

«И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — отметил Меликов.

При этом глава Дагестана добавил, что не считает необходимым наказать всех без суда и следствия.

Он отметил, что необходимо объективно разобраться и привлечь к ответственности тех, кто организовал, спровоцировал беспорядки и вовлёк туда людей.

Также Меликов заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет.