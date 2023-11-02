Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в Махачкале
- РИА Новости
Заявление Меликова приводит РИА Новости.
По его словам, к ответственности привлекут тех, кто совершил правонарушения, подпадающие под статьи уголовного или административного кодекса.
«И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — отметил Меликов.
При этом глава Дагестана добавил, что не считает необходимым наказать всех без суда и следствия.
Он отметил, что необходимо объективно разобраться и привлечь к ответственности тех, кто организовал, спровоцировал беспорядки и вовлёк туда людей.
Также Меликов заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет.