Меликов заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет
- AP
Так он прокомментировал просьбу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков.
«Там, где ломали ворота, там, где громили витрины, там, где переворачивали полицейскую машину, — они и будут отвечать», — сказал Меликов журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Глава республики согласился с тем, что нужно провести объективное разбирательство и наказать в первую очередь тех, кто «организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлёк туда людей».
Ранее Меликов отмечал, что призывы к беспорядкам в Махачкале начались после взлёта самолёта из Тель-Авива.
30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане. МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Президент Владимир Путин заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.