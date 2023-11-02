Меликов заверил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет

К ответственности за беспорядки в аэропорту Махачкалы привлекут как их организаторов, так и их активных участников, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что никто не будет «гоняться за ведьмами».

Так он прокомментировал просьбу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков.

«Там, где ломали ворота, там, где громили витрины, там, где переворачивали полицейскую машину, — они и будут отвечать», — сказал Меликов журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Глава республики согласился с тем, что нужно провести объективное разбирательство и наказать в первую очередь тех, кто «организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлёк туда людей».

Ранее Меликов отмечал, что призывы к беспорядкам в Махачкале начались после взлёта самолёта из Тель-Авива.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане. МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Президент Владимир Путин заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.