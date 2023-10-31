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Меликов: призывы к беспорядкам в Дагестане начались после взлёта борта из Тель-Авива

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в Махачкале начались после взлёта самолёта из Тель-Авива.
Меликов: призывы к беспорядкам в Дагестане начались после взлёта борта из Тель-Авива
  • © AP Photo

Об этом он сказал в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Призывы к сбору в аэропорту в соцсетях пошли тогда, когда самолет из Бен-Гуриона уже взлетел», — отметил Меликов.

По его словам, также в социальных сетях была опубликована инструкция по поведению для толпы в аэропорту Махачкалы из 19 пунктов за два часа до приземления самолёта из Израиля.

Он добавил, что это говорит о том, что через соцсети проводилась определённая подготовительная работа.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.

МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

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